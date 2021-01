El Concejo Municipal requiere una oficina en la planta baja del Edificio Municipal

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El Concejo Municipal realizó una Sesión Extraordinaria ayer por la mañana, con la asistencia de todos sus integrantes.

En la oportunidad - y creemos que fruto de la proximidad de elecciones- se dieron algunas discusiones, especialmente al considerar despachos de comisión, por ejemplo el relativo a una minuta de comunicación dirigida al Gobierno de la Provincia inquiriendo las implicancias jurídicas e institucionales para el Municipio por la falta de cumplimiento de la Ordenanza 2100 que dispone crear el Boletín Municipal, ordenanza que tiene casi una década, cuando Oscar Trinchieri era Intendente.

Debemos señalar que remitimos un mensaje al concejal Trinchieri para que fundamente su no acatamiento a la herramienta legal, ya que durante la sesión no expuso, pero no respondió.

El despacho fue aprobado con cuatro votos a favor y dos en contra - Lamberti y Ochat-

Quienes dieron un voto negativo adujeron que el documento no había sido considerado en comisión y señalaron, además que se trataba de una sesión extraordinaria.

Ambos ediles adoptaron idéntica postura ante otra minuta de comunicación elevada Oscar Trinchieri requiriendo diversas precisiones sobre la obra de la planta elevadora de líquidos cloacales en el cantero central de la Av. Belgrano.



Oficina en planta baja

Quienes venimos siguiendo el accionar del Cuerpo Legislativo local recordamos que , con el retorno a la Democracia, en 1983, el Concejo funcionaba en la parte baja del edificio municipal, con acceso por calle 25 de Mayo -el primer cuerpo legislativo ( 1973) funcionaba en lo que fue el Salón de Actos del Municipio y luego fue derivado a su ubicación actual, en donde oportunamente funcionaba la Biblioteca Pública Municipal-, ahora, en la sesión extraordinaria de ayer ingreso un proyecto para poseer una oficina en la planta baja y permitir, de este modo, fácil accesibilidad a todos. Como parte de los proyectos de Ordenanza presentados aparece la solicitud de que se disponga un espacio en la planta baja del Edificio Municipal, para el funcionamiento de una oficina del Cuerpo Legislativo, con accesibilidad plena y por lo tanto sin barreras arquitectónicas.

La iniciativa, la cual fue girada a Comisión para su análisis, pertenece a la concejal María Alejandra Bugnon de Porporatto y el edil Horacio Bertoglio, con la adhesión de Oscar Trinchieri.

Se fija como fecha de acceso al espacio desde el 1 de marzo del presente año y hasta que las dependencias del Concejo se trasladen a una ubicación accesible a todo público. Asimismo, el proyecto de Ordenanza lleva como anexo un plano de la planta baja del Edificio Municipal, donde se señala como lugar solicitado una oficina ubicada en el costado izquierdo de la puerta principal de entrada al edificio, ingresando por la esquina de Av. Belgrano y 25 de Mayo.

“El Concejo ha tratado por diferentes canales y medios de garantizar su apertura y puesta en conocimiento por parte de la ciudadanía, para dar la necesaria publicidad de los actos de Gobierno y la proximidad con la problemática que viven vecinas y vecinos. Es por ello que entendemos que un pequeño ámbito, suficientemente accesible como el propuesto en la planta baja del Edificio Municipal, podría propiciar que al menos todas las personas con movilidad reducida puedan gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano arquitectónico, para el acceso a sus representantes públicos”, se expresa como parte de los fundamentos de la iniciativa.





Protocolo de Seguridad e Higiene



En la misma Sesión Extraordinaria ingresaron otros dos proyectos de Ordenanza, los cuales también fueron girados a Comisión para su análisis.

La concejal María Alejandra Bugnon de Porporatto y edil Horacio Bertoglio, con la adhesión de Oscar Trinchieri, presentaron una propuesta para que el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo adopten, implementen y publiciten en lugares visibles de todas sus dependencias, un Protocolo de Seguridad e Higiene en torno a la pandemia declarada por Covid – 19. El mismo deberá realizarse en conjunto con su Servicio de Medicina del Trabajo y en el marco de las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, del Ministerio de Salud provincial y de la Organización Mundial de la Salud.

El Protocolo debe contener una evaluación de los riesgos por puestos y determinar las medidas de prevención a adoptar tales como ingeniería, aislamiento, de protección o administrativas. El proyecto también establece la elaboración de un Registro de Capacitación a los trabajadores y acciones de educación sanitaria adoptados.



Ordenamiento del tránsito pesado



Por su parte, el Departamento Ejecutivo Municipal ingresó un proyecto de Ordenanza para determinar la prohibición de circulación de tránsito pesado en el ingreso norte de Avenida Belgrano.

Se establece que calle Río Negro, entre las arterias Montalbetti y Avenida Belgrano, tenga un sentido de circulación de mano única, en dirección Este a Oeste.

Se determina además la demarcación y señalización pertinente en los sectores que se ordena intervenir, realizándose amplia difusión a fin de dar a conocer la nueva circulación vehicular, en particular, en la travesía urbana de la ruta provincial N° 280S, a los fines de informar la habilitación de ingreso del tránsito pesado por calle Montalbetti.