Perotti puso en funciones a Marcos Corach, nuevo ministro de Gestión Pública provincial Locales 19 de enero de 2021 Redacción Por Fue en un breve acto formal en Casa de Gobierno. Los reemplazos fueron anunciados la semana pasada por el gobernador Omar Perotti, quien no descartó futuros cambios.

FOTO TWITTER RAFAELINOS. Marcos Corach juró en su nuevo cargo ante la presencia del gobernador santafesino en el acto realizado anoche en el Salón Blanco de la Casa Gris.

El gobernador Omar Perotti puso anoche en funciones a los nuevos ministros de gabinete en un acto que se llevó adelante en el Salón Blanco de la Casa Gris. El viernes pasado en Rosario, el mandatario había anunciado los cambios que consisten en: Marcos Corach, como ministro de Gestión Pública en reemplazo de Rubén Michlig.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, juró como responsable de la cartera de Gobierno, cargo ocupado interinamente por Michlig luego de la salida de Esteban Borgonovo en noviembre pasado. En tanto, la cartera laboral quedó en manos del actual secretario del área, Juan Manuel Pusineri.

Luego de tomarles juramento a los flamantes funcionarios, el gobernador tomó la palabra y agradeció a los nuevos ministros por la responsabilidad asumida. También agradeció a Rubén Michilig, quien hasta el momento se desempeñaba como ministro de Gestión Pública por su paso como miembro del gabinete provincial. Por último, se dirigió a las familias de los nuevos ministros, presentes en el acto, y les dijo que "son quienes sobrellevan las ausencias y las críticas", dando por terminada la jura. Recordemos, que antes de estos cambios el 16 de junio, ya había dejado su cargo de ministro de Salud Carlos Parola y en su lugar asumió Sonia Martorano, quien hasta ese momento era Secretaria de esa cartera.

El rosarino Sukerman ocupa la silla dejada vacante por Esteban Borgonovo a mediados de noviembre cuando Perotti había anticipado que haría cambios al cumplirse el primer año de gestión porque era hora de evaluar el funcionamiento de cada área. Sukerman fue ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2019 y su lugar es ocupado por quien lo acompañaba como secretario en la cartera, el santotomesino Juan Manuel Pusineri quien durante la actual etapa fue uno de los principales negociadores de las distintas mesas paritarias del gobierno.



"NUEVOS DESAFIOS"

En tanto, el rafaelino Corach llegó a mediados del año pasado al equipo de Perotti. Venía de ser jefe de gabinete municipal de Rafaela y acompañó a Rubén Michlig en Gestión Pública. Ahora Michlig pasó a ser jefe de asesores del gobernador. "Llegar al ministerio de Gobierno implica nuevos desafíos personales y colectivos" admitió Sukerman quien anunció que habrá una tarea conjunta con Corach en la política y la administración del gobierno. "Con Marcos vamos a coordinar todas las áreas" acotó. "Viene una etapa donde queremos tener un vínculo mucho más estrecho con las instituciones. Los debates no deben darse solo en el seno de la Legislatura sino en la sociedad". Enseguida mencionó que los desafíos en el Poder Legislativo son las leyes de conectividad y de seguridad que remitió como mensajes el Poder Ejecutivo, más trabajar el tema de las autonomías municipales. "Es primordial el tema conectividad no solo para las zonas más alejadas de la provincia sino para amplios sectores de las grandes ciudades que tienen serios problemas para conectarse", señaló. También desafío a la Legislatura en temas de seguridad. "Sobre los proyectos hubo foros de debates y queremos que las cámaras le presten atención. No podemos ser críticos de la situación de seguridad y quedarnos con la misma legislación", opinó.

Además Sukerman puso el eje en la autonomía consagrada en la Constitución reformada en 1994. "Si no tenemos la posibilidad de realizar la reforma en Santa Fe, avancemos por ley. Vamos a trabajar con municipios para hacerlo realidad" acotó.

Tras jurar en el cargo, Corach le agradeció a Perotti la ratificación de la confianza después de un largo trabajo conjunto en política iniciado en la municipalidad de Rafaela. "Estoy orgulloso de formar parte de un proyecto político que tiene como prioridad a los ciudadanos" acotó quien asume el rol de coordinador del gabinete en medio de lo que llama "la batalla de la pandemia". Sobre el final, subrayó la decisión del gobierno de trabajar "para terminar con la connivencia entre política y delito. Somos el límite entre política y delito" recalcó. "Hoy, simplemente quiero agradecer la confianza de Omar Perotti. Mi compromiso es retribuirla tratando de poner en alto a la política, vocación que rige mi vida y que me regala esta oportunidad única de trabajar para que en mi provincia todos y todas podamos vivir mejor. Agradecer también a mis compañeros de militancia y de trabajo, de Santa Fe y Rafaela: con ustedes aprendí que con esfuerzo, inteligencia y sensibilidad se gestiona más cerca del pueblo. Por último, a mi familia: por su amor y acompañamiento es que hoy estoy acá!, expresó también Corach en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Pusineri destacó que este año es de la generación de empleo. "Tenemos que pasar a la ofensiva con generar todo el empleo posible en Santa Fe" destacó tras admitir que el objetivo que se había trazado el gobierno tuvo que readaptarse ante la aparición de la pandemia. "En 2020 defendimos el empleo, estuvimos con todos los sectores afectados por la pandemia y trabajamos en protocolos para cuidar la salud y el trabajo", señaló. Para el tema empleo subraya que habrá un trabajo conjunto con Desarrollo Social, Educación y Producción. Pero también Pusineri insistió en la conectividad. "En los últimos meses se aceleró el proceso de trabajo a distancia y para mejorarlo es necesario tener una mejor conexión en toda la provincia" le dijo a El Litoral.



CASTELLANO, ORGULLOSO

En tanto, el intendente Luis Castellano, la jefa de Gabinete Municipal, Amalia Galantti, y los concejales Brenda Vimo y Jorge Muriel fueron entre otros tantos los que saludaron a Corach por su designación y le desearon una "excelente gestión" como ministro. "Es un orgullo que un amigo de toda la vida y compañero de camino de tantos años en la función municipal sea reconocido con este cargo tan importante para nuestra #provincia. Estoy seguro que vas a hacer todo lo mejor, como siempre lo hiciste, para los santafesinos y santafesinas. ¡¡Felicitaciones y mis mejores deseos en esta nueva etapa!!", expresó Castellano en su cuenta de Twitter