En Rafaela también se sintió el fuerte sismo que tuvo epicentro en San Juan Nacionales 19 de enero de 2021 Redacción Por El temblor registró una magnitud de 6.4 en la escala de Richter, con una profundidad de 8 kilómetros. Se sintió en varias provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y San Luis.

FOTO APERA SUPERMERCADOS. Los productos cayeron de las góndolas al piso en un centro de compras de San Juan. RUTA 40. Una grieta se abrió en la banquina de Ruta 40, en la provincia de San Juan.

Un fuerte sismo de 6.8 de magnitud en la Escala de Richter se produjo anoche en San Juan, con repercusiones en otras provincias del país, entre ellas Santa Fe, y que llegó hasta Chile. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el epicentro fue en la localidad sanjuanina de Villa Media Agua, muy cerca del límite con Mendoza, pero se sintió en la localidad puntana de Merlo y otras regiones de San Luis, Mendoza mismo, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa.

El sismo se registró a las 23:46:22, con una magnitud de 6.8 en la Escala de Richter y una profundidad de 10 kilómetros.

El temblor también repercutió en algunas regiones chilenas, entre ellas la capital de ese país. Aunque poco después el INPRES actualizó la información al señalar que el temblor fue de 6.4 y que se registró a unos 8 kilómetros de la superficie.

En Rafaela, el fenómeno se pudo advertir principalmente en los edificios de altura, donde "explotaron" los grupos de whatsapps de los consorcistas sorprendidos por el movimiento de luces y otros objetos. "Comenzó a moverse la silla, y otras cosas. También el ventilador de techo y las luces. Fue algo que nunca podríamos esperar que ocurra en esta ciudad" fue uno de los comentarios publicados en redes sociales por residentes de edificios. "Dudamos si debíamos bajar o no. No sabíamos qué hacer, nos asustamos. Primero no sabíamos de qué se trataba, comencé a sentirme mareado. Tardé en reaccionar hasta que el vecino del piso golpeó la puerta para llamar la atención sobre esta situación tan extraña para nosotros", agregó.

Los comentarios se replicaron en las redes sociales, donde muchos que residen en viviendas manifestaron no advertir el sismo aunque otros admitieron percibir que se movían las luces.

En San Juan, el personal policial y de Protección Civil se encuentran llevando adelante un relevamiento de la situación en los departamentos de la provincia. El servicio eléctrico se suspendió algunos segundos, generando pánico entre las personas, aunque hay zonas en las que todavía continúa interrumpido el servicio.

En muchos domicilios, sobre todos aquellos en altura, se cayeron objetos. Todavía no hay un reporte oficial sobre daños ocasionados en viviendas.

Miguel Castro, del centro Sismológico de Mendoza, sostuvo este lunes por la noche que "realmente ha sido un terremoto" y señaló que fue similar al que sucedió en 1977, aunque aclaró que en esta ocasión se produjo "en una zona donde hay una serie de fallas activas que pertenecen al Valle de Pie de Palo, que es muy activa".

"También está muy cerca una falla que tiene salida a la superficie y se ubica en el río San Juan. Es decir, la provincia tiene esas fallas muy activas en esta región. Es, prácticamente, en el pueblo de Pocitos, que está habitada", advirtió en declaraciones formuladas al canal Todo Noticias (TN).

Asimismo, el experto precisó que "siendo tan grande la magnitud y tan pequeña la profundidad, es que se ha percibido con tanta intensidad", sumado a que "las ondas sísmicas viajan a muchos kilómetros".

“En este momento quiero transmitir calma a las familias, tras el sismo que hemos vivido en San Juan. Pongamos en práctica todas las medidas que hemos aprendido para prevenir incidentes, mientras estamos abocados a conocer el impacto del mismo para colaborar en todo lo necesario”, escribió el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, en su cuenta de la red social Twitter poco después de la medianoche. En tanto, desde el Gobierno de esa provincia se informó que el mandatario provincial tenía previsto brindar una conferencia de prensa a la 1:30 de este martes, junto al secretario de Seguridad, Carlos Munisaga y al jefe de Policía de San Juan, Luis Martínez.