Se renuevan los reclamos de justicia por Nisman Nacionales 19 de enero de 2021 Redacción Por Juntos por el Cambio advirtió sobre el "silencio cómplice" alrededor de su muerte. La AMIA reiteró la "imperiosa necesidad" de esclarecer cómo murió Nisman.

FOTO NA ACTO. Patricia Bullrich en el acto en Plaza Vaticano de Buenos Aires.

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Referentes de Juntos por el Cambio reclamaron ayer "justicia" por la muerte de Alberto Nisman y advirtieron que existe "silencio cómplice" alrededor de su muerte, al cumplirse seis años del hecho.

Asimismo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y los diputados nacionales de Cambiemos Waldo Wolff y Jorge Enríquez participaron este lunes de una nueva marcha convocada para pedir justicia por el esclarecimiento en la muerte de Nisman en la Plaza Vaticano, situada en el Microcentro porteño.

"A seis años de la muerte de Nisman marché como todos los 18 de enero, exigiendo que la justicia termine de dar luz a la verdad. Por una Argentina sin impunidad", escribió Bullrich en su cuenta de Twitter.

En tanto, Enríquez tuiteó: "La memoria de Alberto Nisman sigue viva en todos los argentinos de buena voluntad, que quieren terminar con la impunidad y vivir en un país libre al amparo de la Constitución".

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que "el pedido de justicia" por la muerte del fiscal federal "sigue vigente".

"El pedido de justicia sigue vigente. Ya pasaron 6 años de la muerte del fiscal Nisman y seguimos recordándolo y exigiendo la verdad. Un abrazo a toda la familia", resaltó el mandatario de la Ciudad en su en su cuenta de la red social Twitter.

La ex diputada nacional y líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió insistió, en tanto, en que la muerte del fiscal fue un "magnicidio", al tiempo que cuestionó el "silencio cómplice y la impunidad".

Al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento del fiscal, Carrió subrayó: "Exigimos justicia. Pasaron 6 años del asesinato del Fiscal Nisman y el silencio cómplice e impunidad nos aturden".

"#NoFueSuicidioFueMagnicidio", completó la dirigente de Juntos por el Cambio en su cuenta de la red social Twitter, donde reiteró que cree que la muerte de Nisman fue un asesinato.

A su vez, el vicejefe del Gobierno porteño a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, señaló: "No dejemos que el silencio nos aturda de tanta impunidad. Ya pasaron 6 años de la muerte del fiscal Nisman, y seguimos sin recibir ninguna respuesta".

"Los argentinos necesitamos saber la verdad y que se haga justicia de una vez por todas. Un abrazo a la familia", agregó Santilli.

El jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, sostuvo: "A 6 años de su muerte recordamos con firmeza al fiscal Alberto Nisman. Abrazamos a su familia y reiteramos la exigencia de encontrar verdad y justicia".

Por su parte, el legislador nacional Fernando Iglesias se preguntó "¿qué espera la Justicia para llamar a declarar a la cadena de mando que va desde la custodia hasta la Presidente (Cristina Kirchner), comenzando por (Sergio) Berni?".

"Me pregunté hace 6 años a propósito de Nisman. La pregunta sigue vigente hoy", aseguró Iglesias en Twitter.

El fiscal fue encontrado muerto en su casa de Puerto Madero el 18 de enero de 2015 con un disparo en la cabeza, días después de presentar una denuncia contra el gobierno de Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento de Irán a través de la firma del Memorándum de entendimiento que se había firmado con ese país.



PEDIDO DE AMA

A seis años del fallecimiento del fiscal Alberto Nisman, la AMIA reiteró el pedido de "verdad y justicia" y exigió el "esclarecimiento de las circunstancias que llevaron a su muerte". "En el sexto aniversario del fallecimiento del Dr. Alberto Nisman, fiscal de la Nación que durante diez años estuvo al frente de la investigación del peor atentado terrorista que sufrió nuestro país, AMIA renueva su pedido de Verdad y Justicia, y exige el total esclarecimiento de las circunstancias que llevaron a su muerte", reza el comunicado que emitió la entidad.

En el mismo sentido, la institución reiteró "la imperiosa necesidad de que la Justicia actúe con celeridad y de manera imparcial ante un trágico hecho que conmocionó a toda la sociedad".

"Cabe recordar que la muerte del fiscal, que fue calificada y está siendo investigada como homicidio, estuvo directamente relacionada con la tarea que llevó adelante desde la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA, tal como lo determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación", señaló la AMIA.

En tanto, consideró "inaceptable para el devenir institucional de cualquier país democrático" que el paso del tiempo consolide "la impunidad de las causas judiciales y que las sospechas, las dudas y las especulaciones se instalen y entorpezcan el camino hacia la Verdad".