Azar ganó en Top Race y sigue buscando la corona

Entre Ríos le sienta bien a Diego Azar, quien en Paraná cerró otra victoria en Top Race y sumó a este circuito lo ganado en las dos presentaciones que la categoría concretó en Concepción del Uruguay durante el presente campeonato, con su Chevrolet.

Azar consiguió este triunfo tras superar al cordobés Franco Girolami (Mercedes-Benz), y con quien centraron la atención en la disputa por el primer puesto que se definió en el giro 15, cuando se encontraron con los rezagados de Top Race Series.

"Hubo uno solo que me la hizo difícil, y me complicó, pero lo pude superar. Hoy ganamos muy bien, y siendo muy superior a Franco y también a Rossi y Toyota, el mejor piloto y equipo del país", declaró el ganador, quien festejó por quinta vez en la categoría. Con este resultado, Azar se afianza como el principal rival en el campeonato de su vecino, Matías Rossi, quien a bordo del Toyota Camry fue tercero.

El campeón vigente suma 166 puntos, aventajándolo por 29 a Azar, y a Girolami por 49, en la tabla anual.

Rubens Barrichello fue el cuarto, seguido por Lucas Valle, Marcelo Ciarrocchi, Fabricio Persia, el debutante José Manuel Sapag y Emmanuel Cáceres, completando el clasificador de TRV6, con el total de giros.



EN EL SERIES, REUTEMANN RECARGADO

Facundo Aldrighetti fue declarado ganador de la división Top Race Series, tras la sanción que se le aplicó a Ian Reutemann con el recargo de un puesto, por realizar una maniobra peligrosa contra el rionegrino, cuando finalizaba la carrera, llegando al límite de la pista. De tal modo, el piloto de Humboldt fue clasificado en la segunda posición de esta categoría.

El podio lo cerró Baltazar Leguizamón, seguido por Franco Morillo y Stefano Di Palma, quien tuvo un roce en el comienzo con Reutemann tras lo cual se despistó y perdió terreno. Luego arribaron Lucas Gambarte, Adrián Hamze, Nicolás Farfala, Sebastián Alzamendi y José Montanari.



ESPECTACULAR ACCIDENTE

Cinco autos de la categoría Top Race Junior protagonizaron un espectacular accidente múltiple en el autódromo de Paraná, del que todos los pilotos resultados ilesos. La colisión se produjo al comienzo de la final de la categoría cuando David "El Dipy" Martínez (Mercedes), luego excluido por los comisarios deportivos, tocó la parte trasera del auto de Axel Tomada.

Como consecuencia de ello, el Renault de Tomada salió de pista y por propia inercia reingresó de cola al asfalto, encerrando a otros tres competidores contra el muro de contención. El auto de Héctor Martínez hizo un trompo en el circuito, el de Bautista Bustos se montó dado vuelta sobre el de Tomada y el de Alexis May salió volando por encima de los muros, lo que motivó que el piloto fuera trasladado por precaución a la Clínica Modelo de Paraná.

La final estuvo detenida por bandera roja y luego fue ganada por Thomas Micheloud (Mercedes), escoltado Mauro Gorjon (Chevrolet) y Gastón Billeres.



FORMULA RENAULT

Por tercera vez en la temporada, y sumando su octavo podio sobre diez fechas disputadas, Jorge Barrio se impuso en el autódromo de Paraná en la Fórmula Renault, para colocarse al frente en el campeonato. Segundo fue Mateo Polakovich y tercero Eduardo Moreno.