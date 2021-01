Extraordinaria del Concejo Región 18 de enero de 2021 Redacción Por SUNCHALES

SUNCHALES ( De nuestra Agencia).- Desde el Cuerpo Legislativo local se hizo saber que través de la convocatoria realizada desde su Presidencia, el Concejo Municipal desarrollará una Sesión Extraordinaria. La misma se aconcretará hoy,lunes 18 de enero, a partir de las 8, de manera presencial.

en la oportunidad se considerarán los asuntos detallados seguidamente.



Despachos de Comisión para la aprobación de proyectos







Minuta de Comunicación elaborada por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

Solicita al Gobierno de la provincia de Santa Fe informe las implicancias jurídicas e institucionales para la Municipalidad de Sunchales de la falta de cumplimiento de la Ordenanza Nº2100 (Dispone la creación del “Boletín Oficial Municipal” de la Ciudad de Sunchales).



Minuta de Comunicación presentada por Oscar Trinchieri

Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal información sobre los trabajos que se están realizando en la Planta elevadora de líquidos cloacales ubicada en el cantero central de Av. Belgrano.











Respuesta del Departamento Ejecutivo Municipal a Minuta de Comunicación



Remite respuesta a Minuta de Comunicación Nº 857/2020 (Solicita a la Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial eleve a este Cuerpo un informe detallando: plano de la ciudad con la ubicación prevista de las cámaras lectoras de patentes y demás tecnología, atinente al llamado “Anillo Digital”, hasta su total concreción; presupuesto asociado al mismo; plazos previstos para su implementación parcial y total).











Proyectos presentados





Ordenanza



Elaborado por María Alejandra Bugnon de Porporatto, Andrea Ochat, María José Ferrero, Oscar Trinchieri, Leandro Lamberti y Horacio Bertoglio

Establece que el Concejo Municipal disponga en forma autárquica y progresiva del presupuesto asignado al Cuerpo.







Ordenanza



Elevado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio con la adhesión de Oscar Trinchieri

Establece que el Concejo Municipal tendrá una oficina en planta baja del Edificio Municipal, con accesibilidad plena.







Ordenanza



Elaborado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio con la adhesión de Oscar Trinchieri

Dispone medidas de seguridad e higiene en el trabajo para el Departamento Ejecutivo y el Concejo Municipal, en el marco de la pandemia por Coronavirus COVID 19.



Ordenanza



Remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal



Prohíbe la circulación de tránsito pesado en el ingreso norte de Av. Belgrano.





Comunicaciones oficiales y peticiones particulares







Nota Institucional remitida por Igualdad y Participación Sunchales



Adjuntan proyecto de Ordenanza para la eliminación de descartables de un solo uso.







Nota Particular remitido por Vecinos calles Salta, Laprida, Mitre y Chaco



Solicitan se dé prioridad a la pavimentación de calles Salta, Laprida, Mitre y Chaco.







Nota Particular presentada por Blanca Lilia Ávila



Presenta reclamo por circulación de tránsito pesado en calles céntricas de la ciudad.





Nota Particular elevada por vecinos del Barrio Moreno



Solicitan reunión con el Concejo Municipal, tendiente a abordar temáticas que competen a sectores de dicho barrio e instan la convocatoria a elecciones vecinales.







Nota Institucional remitida por Asociación Amigo Fiel



Solicitan reunión con el Concejo Municipal para la planificación de acciones del año 2021.