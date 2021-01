Luis Juez advirtió al Presidente

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El diputado nacional Luis Juez (Juntos por el Cambio), le pidió al presidente Alberto Fernández que "no boludee" respecto de la adquisición de la vacuna contra el coronavirus.

"Le pido, Fernández, que no boludee en estos temas, en todo lo demás me la banco. Me banco la sarasa, me banco el verso, pero en esto no porque se muere la gente", apuntó Juez.

En ese marco, el diputado nacional cuestionó: "¿Por qué no trajimos una cantidad suficiente como para que la vacunación en esta primera tanda sea absolutamente masiva? ¿O solamente nos dieron lo que se les caía de la mesa a los rusos o lo que les sobraba a ellos?".

"Tenemos que vacunar a 44 millones de argentinos. ¡No me traigas un puñado de caramelos! ¿La rusa? ¿La de Moderna? ¿La de Pfizer? No lo sé. Traé la que tengas que traer, pero traela", subrayó en declaraciones radiales el legislador por la provincia de Córdoba.