Leclerq, positivo de coronavirus

Charles Leclerc dio positivo a Coronvirus, en uno de los controles periódicos a los que Ferrari somete a su personal. El monegasco está aislado en su domicilio en Mónaco, con síntomas leves, según ha comunicado el equipo de Maranello. "El piloto de la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, ha dado positivo por COVID-19. De acuerdo con los protocolos del equipo, Charles se somete a pruebas con regularidad y ayer el resultado de su última prueba fue positivo. Charles nos informó de inmediato y ha avisado a todas las personas con las que ha estado en contacto cercano en los últimos días.Actualmente se siente bien con síntomas leves y ahora está confinado en su casa en Mónaco", ha notificado Ferrari en dos tuits en su cuenta oficial.

Por su parte, Leclerc escribió: "¡Hola, chicos! Espero que estén todos a salvo. Quiero informarles de que he dado positivo en Covid-19. Me realizo pruebas frecuentes de acuerdo con el protocolo de mi equipo. Por desgracia, he sabido que he estado en contacto con un caso positivo, por lo que me aislé de inmediato e informé a todo el mundo con el que había tenido contacto. El test que me hice como consecuencia salió con resultado positivo. Me encuentro bien, solo tengo síntomas leves. Seguiré en aislamiento en mi casa en Mónaco, cumpliendo con las reglas de las autoridades locales sanitarias. Permanezcan a salvo y cuidensé".

Leclerc es el quinto piloto que tiene Coronavirus y se suma a Sergio Pérez, Lance Stroll, Lewis Hamilton y Lando Norris, quien tuvo recientemente la enfermedad.