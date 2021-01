Complicaciones para tenistas argentinos Deportes 17 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA) - El desembarco de los participantes del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, generó ayer un gran revuelo en Melbourne, ya que al menos 47 tenistas, entre ellos los argentinos Guido Pella y Juan Ignacio Londero, quedaron aislados en sus hoteles por la aparición de tres casos positivos en coronavirus en los aviones que los trasladaron. Así lo informó el director del torneo, Craig Tiley, quien detalló que los vuelos afectados provinieron de Los Ángeles, Estados Unidos, y Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, con 47 tenistas dentro de ellos, que son considerados contactos estrechos.

Según reportaron medios locales, varios tenistas importantes están involucrados en este aislamiento obligatorio según las medidas sanitarias vigentes en el país anfitrión del primer Grand Slam de la temporada. Entre ellos se encuentran el japonés Kei Nishikori, la bielorrusa y ex número uno del mundo Victoria Azarenka -dos veces campeona en Australia- y la estadounidense Sloane Stephens.

Pella, incluso, ya tuvo un problema similar en la previa del US Open de Estados Unidos, en el que finalmente no pudo competir tras un confuso episodio por un supuesto positivo de uno de los integrantes de su cuerpo técnico. Los 47 tenistas (24 de Los Angeles y 23 de Abu Dabi) no podrán salir de sus habitaciones de hotel durante 14 días hasta que sean dados de alta y su única forma de entrenar será mediante el uso de bicicletas estáticas instaladas en ese lugar.

"Nos estamos comunicando con todos los que estuvieron en este vuelo, y particularmente con el grupo de jugadores cuyas condiciones han cambiado, para asegurarnos de que sus necesidades sean atendidas en la medida de lo posible, y que estén plenamente informados de la situación", señaló Tiley.

Los 15 vuelos chárter -que arribaron en un lapso de 36 horas hasta este sábado a la mañana- y las llegadas anticipadas son parte del intento de la Federación de tenis de Australia para que se lleve a cabo el torneo pese a la prohibición de llegadas internacionales a la nación. De hecho, modificó su fecha en el calendario del circuito profesional y dará inicio el 8 de febrero, para que los y las tenistas puedan cumplir un período de aislamiento de 14 días, en el que sólo podrían a entrenar fuera de sus habitaciones durante cinco horas cada jornada.

El estado de Victoria, cuya capital es Melbourne, tuvo 810 de las 990 muertes que a nivel nacional registra Australia, que realizó un buen trabajo general para contener el virus.