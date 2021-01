Libertad ante San Martín Deportes 17 de enero de 2021 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO LA LIGA CONTENIDOS QUIERE REPETIR./ Los sunchalenses festejaron en el último partido ante Oberá.

Libertad de Sunchales disputará esta noche su tercer partido de 2021 en la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol que se cumple en Buenos Aires, cuando se mida ante San Martín de Corrientes desde las 21.30, en el gimnasio "Héctor Etchart" de Ferro Carril Oeste. En los dos juegos previos, los Tigres cayeron ante Regatas Corrientes y se impusieron frente a Oberá TC.

En esta oportunidad, el equipo de Sebastián Saborido tendrá a uno de los mejores exponentes del certamen, segundo en la tabla de posiciones (14-4) y perseguidor del líder Quimsa. Los Tigres ocupan la 15° posición, con 7 victorias y 13 caídas.

Este domingo también jugarán Olímpico de La Banda ante La Unión de Formosa (11 horas) y Comunicaciones de Mercedes ante Instituto de Córdoba (19).



REGATAS LO FRENO

Con un despliegue defensivo certero, Regatas Corrientes le ganó ayer por 84-62 a Quimsa. No solo regresó a la victoria sino que además frenó la racha ganadora de los santiagueños (venían de 7 en fila). Vildoza, con 16 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, fue la figura.

En otros encuentros, Gimnasia de Comodoro Rivadavia le ganó a Boca Juniors por 87 a 74, mientras que Platense hizo lo propio ante Argentino de Junín por 104 a 87.

Se fue Romano: Peñarol se quedó sin entrenador luego de la salida de Carlos Romano y actualmente se encuentra en la búsqueda de un coach que lo reemplace por lo que resta de la temporada 2020/21 de la Liga Nacional. Por el momento, el conjunto marplatense se mantiene en el puesto 13, con un balance de seis victorias y 11 derrotas.



HABRA LIGA FEMENINA

De a poco, el básquet argentino en su totalidad está volviendo. Desde noviembre que la Liga Nacional masculina se está desarrollando en Capital Federal, La Liga Argentina tiene como fecha de inicio 19 de febrero, el Torneo Federal se empezó a mover y se confirmó el arranque de la Liga Nacional Femenina.

Gerardo Montenegro, presidente de la AdC, le confirmó a Básquet Plus que el 12 de febrero es la fecha de inicio de la Liga. Se jugará durante seis fines de semana y contará con la presencia de nueve equipos, aunque todavía se puede llegar a sumar uno más.

Los confirmados hasta el momento son: Regatas, Quimsa, Rocamora, Obras, Berazategui, Unión Florida, Vélez, Sociedad Española de San Vicente y Ferro. El que se podría llegar a sumar es Mendoza Basket.

Teniendo como sede a Capital Federal, el torneo tendrá un formato de todos contra todos y seis equipos se clasificarán a la postemporada. Los dos primeros de la fase regular clasificarán directo al Final Four y los siguientes cuatro jugarán un cuadrangular que otorgará dos plazas más. En cuanto a las fichas, serán ocho jugadoras mayores como máximo (21 años como mínimo) y se podrá traer hasta dos extranjeras.