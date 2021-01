Para ganar confianza Deportes 17 de enero de 2021 Redacción Por Ben Hur le ganó 2 a 0 a ADIUR, en un partido que recién lo cerró en el epílogo. Nuñez y Hang anotaron los tantos. El miércoles a las 19 visitará al puntero Carcarañá.

FOTO EZEQUIEL BOIERO (PRENSA BEN HUR) BUSQUEDA./ Ricardo Acosta intenta el desnivel.

(Por Darío Gutiérrez). Ben Hur tenía que ganar y desde ese punto de vista el triunfo cumple el objetivo. En un torneo tan corto, el Lobo ya había gastado el margen de error con la derrota en el clásico y sabía que los 3 puntos eran vitales para seguir en carrera en la Zona 1 de la Región Litoral Sur. El 2 a 0 ante ADIUR no fue para nada un trámite, ya que al equipo de Carlos Trullet le costó otra vez mostrar buen fútbol, pero le alcanzó con la búsqueda incesante en la primera mitad en la que Nuñez mostró su oportunismo cerca del cierre, y en el complemento con un buen trabajo defensivo, fundamentalmente ordenado, sin dejar de lado un par de buenas intervenciones de Cascote Astrada. Hasta que cuando el partido se moría y los rosarinos jugaban con uno menos por la expulsión de De Bruno, quedaron 3 contra el arquero y finalmente Hang empujó la pelota al gol con el arco vacío.

Los primeros 45 minutos mostraron el despliegue criterioso de Joaquín Castellano, moviéndose por el costado derecho y armando algunas sociedades con Mathier y Mayenfisch. Los delanteros mostraban movilidad y desequilibrio en el 1 contra 1, aunque no estaban finos en los metros finales. De hecho, Ochoa se perdió un gol increíble entregándole el balón al arquero desde el área chica tras la cesión de Nuñez. Después, con un par de tiros libres que se fueron cerca del propio Ochoa, el Lobo quería encontrar su premio.

La visita recién se empezó a animar a jugar en campo rival pasada la media hora, con alguna escapada de Esquivel y apariciones intermitentes de Fernandez. Igualmente, Astrada entró en escena a los 38' ante Yassogna en una pelota cruzada.

Cuando la BH empezaba a impacientarse, una pelota que cruzó toda el área la tomó Ochoa por la izquierda, envió el centro, surgió un rebote y Mayenfisch estuvo lúcido para devolverla al medio donde Nuñez solo tuvo que empujar para vencer a Cardozo. Y para irse a los vestuarios en ventaja, casi al toque fue vital la tapada de Astrada ante Fernández en un mano a mano.

En el segundo tiempo, Ben Hur tuvo una actitud más cautelosa. Como trasladándole la responsabilidad del protagonismo a ADIUR, que por cierto mostró muchísimas limitaciones.

Si bien el técnico visitante metió muchos cambios, prácticamente nada se modificó. Después de los 20' también Trullet movió el banco, aunque la primera variante fue obligada por lesión de Castellano, que venía siendo lo más saliente en el manejo del balón.

Así, casi sin pensarlo, la visita fue metiendo en su propio campo a la BH que prefirió aguantar y ver si Bustamante y Zbrun (entraron por Ochoa y Nuñez) podían definirlo. Entonces se fueron repitiendo las intervenciones de Yuste, Ybáñez y Sola para sostener la ventaja.

Finalmente el alivio llegó en la última pelota del partido, cuando Bustamente se fue solo y lo vio al chico Hang (ingresó por Mayenfisch) entrando por el medio para desatar una alegría mesurada. Porque Ben Hur hizo su trabajo, pero no caben dudas que tendrá que subir aún más el rendimiento para el duelo del miércoles, a las 19, ante Carcarañá como visitante.