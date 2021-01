El "9" fue superado de principio a fin Deportes 17 de enero de 2021 Redacción Por Cayó por 4 a 0 en Cañada de Gómez ante Atlético Carcarañá. Además Cordero atajó un penal y sufrió la expulsión de Maciel. El miércoles recibe a ADIUR.

FOTO NICOLAS SANCHEZ, PRENSA 9 DE JULIO EQUIPO./ La formación titular juliense en la víspera.

(Especial para LA OPINION). Cuando a los 3 minutos Atlético Carcarañá tuvo a su disposición un penal para abrir el marcador y Marcos Cordero se quedó con el remate de Johanssen, el hincha de 9 de Julio se habrá ilusionado con que esa acción podía ser clave para el desarrollo posterior del partido. Nada que ver, "Cremería" siguió buscando y superando por los costados al León, metiendo gente en campo rival, y por eso no tardaron en llegar los goles, para desnudar una producción preocupante del equipo de Gustavo Giorgi.

Antes de los 10' el delantero del elenco que hace las veces de local en Cañada se tomó revancha para abrir el marcador. La visita intentó salir de a poco, con algunos intentos de Schonfeld, las proyecciones de Arroyo, pero lo cierto es que Noriega estaba muy solo en los metros finales de la cancha.

Por otra parte, Nahuel Speck fue un dolor de cabeza constante para los rafaelinos. Su velocidad y centros generaron varias oportunidades. Antes de la media hora, Zanni, otro buen atacante local, armó una linda jugada individual y pese a no tener el mejor ángulo puso el 2 a 0.

Hay que ir directamente al complemento porque en el resto de la etapa no varió el panorama. Los ingresos de Vera y Cardinali podían hacer suponer la mayor ambición ofensiva, aunque duró un ratito. Después de una pelota parada para los julienses, Jiménez se fue solo de contra asistido por Johanssen, y quedando mano a mano con Cordero no perdonó para el 3 a 0.

Faltaba un montón, pero ya estaba la sensación de partido terminado. El entrenador de Cremería cuidó a Johanssen para el miércoles, mientras que Giorgi siguió probando con la entrada de Lencioni y Mansilla. También entró Maciel, pero al minuto vio la tarjeta roja por llegar a destiempo en una pelota dividida.

Después del cuarto gol, también convertido por Sebastián Jiménez, solo jugaron para cumplir. Carcarañá quedó solo en la punta y espera a BH. El León tendrá que dar vuelta la página y enfrentar a ADIUR el miércoles a las 18 en el Soltermam.



CARCARAÑA 4 - 9 DE JULIO 0

Estadio: Sport Club de Cañada de Gómez.

Arbitro: Lucas Cavallero (Cañada de Gómez).

Atlético Carcarañá: Rodrigo Batista; Daniel Pacheco (73' Gargarelli), Agustín Capitanelli, Ezequiel Brítez y Julián Gauna; Sebastián Jiménez (73' Franco Dellapiana), Marcelo Lezcano, Ricardo Figueroa y Nahuel Speck; Hernán Zanni y Nicolás Johansen (56' Cavallin). DT: Claudio Teloni.

9 de Julio: Marcos Cordero; Maximiliano Martinez, Gerónimo Astrada, Maximiliano Zbrun (71' Damián Maciel) y Osvaldo Arroyo; Agustín Costamagna (45' Nahuel Vera), Tomás Federico (71' Alexis Mansilla), Cristian Sánchez y Emanuel Casado (45' Cardinali); Gonzalo Schonfeld (61' Facundo Lencioni); Braian Noriega. DT: Gustavo Giorgi.



Primer tiempo: a los 9' gol de Johanssen (AC), 29' gol de Zanni (AC).

Segundo tiempo: a los 8' y 25' goles de Jiménez (AC).

Incidencia: a los 27' del ST expulsado Maciel (9). Detalle: a los 3' del PT, Cordero (9) le atajó un penal a Johanssen (AC).



LAS POSICIONES

Con estos resultados en la Zona 1 lidera Carcarañá con 6 puntos; Ben Hur y 9 de Julio tienen 3; ADIUR 0.

Próxima fecha (3°): miércoles 20, a las 18 9 de Julio vs. ADIUR; a las 19 Atlético Carcarañá vs. Ben Hur.