¿Ayuda o daña la relación en la pareja? Sociales 17 de enero de 2021 Redacción Por Una de cada seis parejas estadounidenses duerme en habitaciones o camas distintas. Aunque todavía no es una tendencia mundial, algunas personas consideran esta opción para mejorar su relación de pareja que en muchas ocasiones sufren de crisis por incomodidades al dormir.

Los ronquidos, el calor corporal, las piernas inquietas, los horarios diferentes y el anhelo de espacio personal son solo algunas de las razones por las que algunas parejas eligen dormir separadas, ya sea en camas diferentes en la misma habitación o en habitaciones distanciadas por completo. La licenciada Silvina Sosa de DIM Centros de Salud explica que una relación de pareja va más allá de dormir juntos, implica compartir deseos e intereses. Dormir juntos es parte de los acuerdos que los miembros de una pareja pueden hacer para estar cómodos en su relación.

Cada vez más parejas eligen dormir separadas. Según un estudio de la National Sleep Foundation, una de cada seis parejas estadounidenses duerme en habitaciones o camas distintas, los resultados son similares en países como Inglaterra o Japón. Para algunos dormir solo podría salvar la relación.

La licenciada Silvina Luna de DIM Centros de Salud explicó que más allá de la pandemia, la manera de relacionarse con los demás está cambiando: conocer una pareja, encontrarse, seducir, amarse y de compartir vidas, incluso el momento de dormir.

“Del mismo modo que la familia como institución se ha modificado mucho durante los años, lo mismo sucede con las costumbres de las parejas. También es real que muchas parejas dormían juntas por presiones culturales y ahora pueden permitirse hacer aquello que hubieran deseado hacer siempre: dormir separados. De todos modos, no me imagino que esto pase a ser una práctica generalizada ya que desde lo afectivo suele haber un deseo de dormir juntos para muchas parejas”.

“A veces es por horarios diferentes de trabajo, rutinas de sueño o simplemente porque así lo prefieren y acuerdan. Pero no debería ser una salida a un conflicto no resuelto y suponer que así lo solucionamos. Si una pareja tiene un problema, no se soluciona por dejar de dormir juntos. Ni tampoco dormir juntos implica no tenerlo. De todos modos, si una pareja tiene un conflicto importante, el mismo se va a manifestar en algún momento independientemente que compartan o no la misma cama. El compartir la cama es una instancia más en donde se pone en juego la capacidad de los miembros de la pareja para negociar y ser flexibles si es que acordaron dormir juntos”, explica la licenciada Luna.

La especialista de DIM Centros de Salud contradice el mito de que dormir en camas separadas puede permitir un mejor descanso o incentivar el deseo sexual. Un buen descanso se logra con la combinación de varios factores como alimentación saludable, actividad física, así como el deseo sexual necesita de diferentes estímulos para activarse. “El mejor descanso no se dará únicamente por dormir en camas separadas. El hecho de dormir en camas separadas podría mejorar el descanso en algunas parejas que así lo acuerden. Respecto a incentivar el deseo sexual, sucede lo similar. No se trata de una tecla que se prende o apaga con un único estímulo, sino que como sabemos a partir de muchas investigaciones es algo que se incentiva de muchas maneras. Es decir que por el hecho de dormir en camas separadas no aumentará el deseo sexual. Eso va a depender del significado que la pareja le asigne a ese hecho”.

Dormir en camas separadas – afirma la licenciada de DIM Centros de Salud – no superará de manera aislada en caso de tener problemas de pareja. Generalmente las parejas sienten el deseo de dormir juntos por cuestiones afectivas, no es únicamente por encuentro sexual sino también el estar en contacto con el otro, el abrazo, el mimarse, etc.

“En algunos casos recomendarlo podría servir, pero eso se haría una vez evaluada la situación y el posible problema de esa pareja. Por ejemplo, en una pareja en donde pudiera existir un buen vínculo cotidiano, sin mayores dificultades, pero cuando llega el momento del descanso, no se ponen de acuerdo con dejar la luz prendida o apagada, ver TV hasta tarde o alguno ronca y el otro no puede dormir y esto es un conflicto, uno podría pensar en esa posibilidad. Pero también pensemos que en una pareja hay muchas cosas que acordar y negociar y quizás estas serían otras más para poder hacerlo. Pero en la medida que ambos lo acuerden podría ser una buena solución si además permite el buen descanso y optimizar el vínculo. Pero insisto: no es una recomendación que por sí sola o de manera aislada genere necesariamente superación de conflictos de pareja”.



¿Qué implica estar en pareja?



La licenciada Silvina Sosa explica que estar en pareja no significa nada más dormir juntos, implica también compartir deseos e intereses. “Debemos reflexionar sobre qué implica la pareja, estar en pareja. Se supone que las personas están en pareja por propia decisión, deseos e intereses. Estar en pareja implica compartir con el otro nuestro mundo en mayor o menor medida. Y esto no es únicamente ir a dormir juntos. Lo importante es compartir más allá de que se duerma o no en la misma cama. Si las personas deciden dejar de dormir juntos y además dejaron de compartir todos los demás espacios deberían preguntarse cuál es el sentido de esa relación o qué es aquello que les está pasando. Quizás sea algo transitorio a conversar y re solver”.

Según estudio realizado en el Reino Unido, en el que se entrevistaron a 5 mil personas, se les preguntó por lo que más le gustaba de su relación de pareja, el sexo no apareció entre las respuestas más comunes. “La vida sexual es una parte de la vida en pareja. Para algunas es una parte central y para otras no tanto. Es un punto más a acordar. Aspectos centrales para mejorar la vida sexual son una buena comunicación, la creatividad y buscar tiempo para la intimidad”.



Con el asesoramiento de la licenciada Silvina Sosa



de DIM CENTROS DE SALUD



M.N. 81.875 – M.P. 28.949