Operativos de control por el uso de barbijos

Locales 17 de enero de 2021

FOTO COMUNICACION SOCIAL CONTROLES. Realizados por los agentes de Protección Vial y Comunitaria.

Agentes de Protección Vial y Comunitaria recorrieron los espacios públicos para llevar a la ciudadanía el mensaje sobre la importancia y obligatoriedad del uso del barbijo.

Durante la jornada de la víspera, la Municipalidad de Rafaela realizó operativos de control y concientización, pero también como método de prevención ante la presencia del coronavirus.

Personal de Protección Vial y Comunitaria llevó a cabo las acciones en los espacios públicos comunicando a la ciudadanía que, además de ser un elemento preventivo, el barbijo es de uso obligatorio para quienes circulen, de acuerdo a lo especificado en el Decreto N° 50523 que rige desde el mes de abril de 2020.

Al respecto, el funcionario Marcelo Lombardo, secretario de Gobierno y Participación, remarcó que "es necesario que todos y todas entendamos que la pandemia no terminó. Debemos ser responsables y estar atentos a los cuidados personales y no debemos relajarnos".

Lombardo mencionó que "con la intención de colaborar con este objetivo, personal de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria ha reiniciado los operativos de control del uso de barbijos".

El funcionario recordó que "su correcta utilización implica la cobertura de nariz, boca y mentón; su uso es obligatorio y existen sanciones para quienes no lo utilicen".

La responsabilidad individual sigue siendo el método preventivo más eficaz y, en ese sentido, dijo que "estos operativos puestos en marcha tienen relación con la preocupación que le genera al Estado municipal el crecimiento del nivel de contagios. Es por eso que le pedimos a la ciudadanía un esfuerzo y que estén atentos", concluyó.