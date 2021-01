Plaza 25 de Mayo: el emblemático paseo de nuestra "Perla del Oeste" Locales 17 de enero de 2021 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

FOTOS ARCHIVO DESDE ARRIBA. La Plaza 25 de Mayo es uno de los pulmones más importantes de nuestra ciudad. FUENTE. Una excepcional obra arquitectónica. PINTORESCA. Las flores lucen por delante del monumento a San Martín y la catedral San Rafael. FOTOS ARCHIVO SAN MARTIN. El monumento que rinde homenaje al "Padre de la Patria". CAJA ARMONICA. El espacio destinado a la actuación de nuestra Banda. RELOJ FLORAL. Una de las atracciones del emblemático paseo rafaelino.

Para darle continuidad a la serie de notas que venimos publicando en esta sección con el propósito de rescatar los lugares más representativos de esta ciudad, hoy nos ocupamos de la Plaza 25 de Mayo.

El tradicional y más emblemático paseo rafaelino, ocupa cuatro manzanas y nacen desde el mismo los cuatro bulevares fundacionales: Santa Fe hacia el Este, Guillermo Lehmann hacia el Norte, Presidente Roca hacia el Oeste e Hipólito Yrigoyen hacia el Sur.

Este delimitada por ocho calles: las primeras cuadras de Lavalle, San Martín, Moreno, 25 de Mayo, Colón, Rivadavia, Belgrano y Nueve de Julio, todas adoquinadas y de doble mano, una externa -con giro en sentido antihorario- y otra interna -en sentido horario- que incluye las dársenas de estacionamiento vehicular.

En su centro geográfico se levanta el imponente monumento al General don José de San Martín, en homenaje al "Padre de la Patria" y el "Libertador de América".

También le otorgan un atractivo muy especial, la Fuente del Niño, la Caja Armónica -espacio destinado a la actuación de la Banda de Música de la Municipalidad de Rafaela- y el Reloj Floral.

Pero no son las únicas ornamentaciones del paseo, ya que se levantan otras estructuras en diferentes rincones, como la Venus de Milo, los Leones, el Sembrador, el Segador y el Mural del Trabajo, por citar a las más clásicas.

Las sendas peatonales son amplias y fueron refaccionadas no hace mucho tiempo, porque requieren de una permanente tarea de mantenimiento como consecuencia de los inconvenientes que causan las raíces de las tipas, los árboles más antiguos, que se resisten al paso del tiempo y que brindan una abundante sombra a quienes optan por caminar o descansar en algún banco.

También le otorgan una fisonomía particular los senderos más estrechos de ladrillos molidos, que con el transcurrir de los años se transformaron en un clásico de la Plaza 25 de Mayo.

En su entorno, durante los primeros años de la Colonia y más tarde de la flamante ciudad, se fueron levantando importantes edificaciones, algunas todavía en pie y otras de construcción más reciente.

Dos se llevan todos los honores, fundamentalmente por su historia y por la importancia que alcanzaron para esta comunidad: la catedral San Rafael, el templo mayor de la ciudad en el que se rinde culto al Santo Patrono y los Almacenes Ripamonti con su hoy deteriorada Recova.

Más tarde, el edificio del Correo, entidades bancarias, el Palacio Municipal y otras edificaciones, fueron reflejando el constante progreso de la "Perla del Oeste", la tercera ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe.

Otro tema que no pasa desapercibido es el referido a la abundante vegetación, con árboles de importantes dimensiones -como las legendarias tipas que la circundan- y diferentes especies de plantas, como palmeras y varias florales, permanentemente renovadas, para otorgarle una imagen de frescura.



EL MONUMENTO

Al cumplirse 100 años del paso a la inmortalidad del General don José de San Martín, el 17 de agosto de 1950, se dejó oficialmente inaugurado en el centro del paseo el monumento, que estará cumpliendo setenta años.

Las obras se realizaron por administración municipal, respondiendo a lo que había establecido, en su ordenanza 1001, el entonces Concejo Deliberante de Rafaela, mediante la autorización al Departamento Ejecutivo de una suma de 20.000 pesos, destinado a personal técnico, obreros y materiales.

La estatua del General don José de San Martín se levantó en el lugar que hasta ese momento había ocupado el mástil de la bandera, que para dar lugar a la nueva obra, fue trasladado al bulevar Santa Fe.