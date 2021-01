La gran alegría de Kevin Deportes 16 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 16 (NA) - El salteño Kevin Benavides, que ganó ayer por primera vez para un argentino el Rally Dakar en la categoría motos, confió que "pocos saben" por lo que tuvo que pasar para llegar a este momento consagratorio en Arabia Saudita. "Pocas personas saben por lo que uno tiene que pasar, y entrenarse, sacrificarse y dejar cosas de lado, por algo como esto, como este momento. Estoy muy feliz. Es la alegría más grande", destacó, entre lágrimas, el argentino de 32 años.

"Es mi sueño y ahora pude lograrlo. Hace muchos años que llevo buscándolo", comentó el norteño, que había sido segundo en 2018. El argentino reconoció que esta quinta participación en la carrera de enduro más exigente del mundo fue "la más dura", porque incluso tuvo que ir "hasta el último kilómetro muy tensionado, enfocado y navegando con la mayor velocidad posible".

"Ha sido una etapa increíblemente loca. Salí tercero, pensando que iba a poder seguir la traza. Los pilotos de delante cometieron un error en el kilómetro 50 y de ahí pasé a abrir yo un largo tramo. Empujé y empujé hasta el final porque sabía que Ricky (Brabec) venía atrás y me podía descontar tiempo", explicó al llegar a la ciudad de Jeddah.

"Este Dakar ha sido increíble. Día a día ha cambiado un montón. Me siento muy feliz de conseguir esta victoria. Para mí ha sido el Dakar más duro hasta el momento de los que he corrido. Estoy muy feliz. También por ser el primer sudamericano en ganar el Dakar y hacer historia", aseguró Benavides.

El salteño, que se inició como motociclista a los nueve años de edad, tuvo su primer Dakar en 2016, donde culminó cuarto, mientras que en 2017 no compitió debido a una lesión en la mano derecha que sufrió a días de la largada; en 2018 tuvo revancha y fue segundo de Matthias Walkner; en 2019 culminó quinto; y en 2020 arribó en el puesto 19.