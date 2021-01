Cuelga el silbato Deportes 16 de enero de 2021 Redacción Por Roberto Settembrini anunció ayer en las redes que dejará de arbitrar de manera activa

FOTO ARCHIVO RECONOCIDO. Cuando recibió una plaqueta en el Coliseo del Sur, de parte de la ARB en 2018.

A punto de cumplir 61 años de edad y 42 de carrera arbitral, Roberto Settembrini anunció ayer en las redes sociales que cuando pueda volver el básquet a las canchas, en el ámbito local, ya no estará dirigiendo.

"Se terminó mi carrera arbitral en forma activa. Cerca de casi 10.000 partidos no es fácil. Grandes amigos, colegas, familiares y la sociedad misma han sido y son parte de mi historia. Qué otra cosa decir ?..Gracias."

Sin dudas, una enorme trayectoria para quien ya era juez provincial en 1981, nacional en 1986 e internacional en 1991; que dirigió finales de Liga Nacional, Mundiales y partidos de gran trascendencia. Seguramente desde otra función, pero seguirá siendo un aporte fundamental para el surgimiento de los nuevos valores del arbitraje local. Una pena que la pandemia no le haya permitido retirarse de la manera que se merecía, en una cancha de básquet.

Quiso ser jugador, pero una lesión tempranera en una rodilla lo hizo cambiar de rol, aunque también había hecho el curso de entrenador.

"Si vos cada vez que te equivocás en un fallo te dejás llevar vas a tener más chances de seguir cometiendo errores, lo mismo de un partido a otro, no podés quedarte con lo que pasó", nos contaba hace unos años sobre esta profesión donde es difícil cosechar aplausos.