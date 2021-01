Casazza dirigirá a Quilmes Deportes 16 de enero de 2021 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO ARCHIVO NUEVA ETAPA. Retorna a su primer club.

En el básquet local todavía no hay esbozos de cuándo puede retornar la competencia, a diferencia de otros puntos de la provincia (Santa Fe, Rosario), pero no obstante van surgiendo algunas novedades en los clubes.

En tal sentido, Argentino Quilmes tendrá un nuevo entrenador durante 2021 para el plantel de primera división y las formativas más grandes. Se trata de Gustavo Casazza, quien como jugador se formó en la entidad "cervecera" y que como DT llevaba 15 años trabajando en Sportivo Ben Hur, entre divisiones masculinas y femeninas. Recordemos que en Quilmes estuvo dirigiendo primera división, hasta que hubo competencia, Mario Bircher.

"Fueron 15 años en Ben Hur, desde 2005 que llegué hasta diciembre de 2020 que me toca irme. Fueron 15 años muy buenos donde trabajé en todas la categorías. Desde premini a primera en varones, y desde premini a grupo de Mamis en femenino. Realmente tuve la suerte y, puedo decir, que soy uno de los pocos entrenadores que dirigió todas las categorías tanto en masculino como en femenino", valoró con orgullo Casazza.

Sobre su llegada a los cerveceros, manifestó que "en otras oportunidades vinieron a hablarme y ya tenía todo arreglado con la Subcomisión de Femenino de Ben Hur. Esta vez me hablaron en septiembre, me propusieron el cargo, querían gente del riñón del club, que sea de la casa, me interesó y manifestaron la intención de jugar el Federativo. Hay mucha gente conocida, hijos y amigos que van a estar en el plantel, era el momento justo. Tuve que tomar la decisión, la gente de Ben Hur lo entendió, y sabían que uno de mis sueños era dirigir al club del cual soy hincha de toda la vida como Quilmes".