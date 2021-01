Ben Hur, obligado a ganar frente a ADIUR Deportes 16 de enero de 2021 Redacción Por TORNEO REGIONAL AMATEUR

Por la segunda fecha de la Zona 1 del torneo Regional Amateur, en la Región Litoral Sur, Ben Hur recibirá este sábado a ADIUR de Rosario. El encuentro se disputará desde las 19.30 en el estadio "Néstor Zenklusen" y será arbitrado por el santafesino Maximiliano Moya.

El partido enfrentará a dos equipos que perdieron en la jornada inicial y que por lo tanto necesitan imperiosamente los tres puntos para no ceder terreno en un torneo tan corto, de solo seis partidos, y donde apenas el primero clasificará a la final Regional. El anfitrión viene de caer ante 9 de Julio en el clásico por 2 a 0 dejando una pálida imagen, mientras que su oponente fue derrotado 2 a 1 en su reducto por Atlético Carcarañá.

En el dueño de casa se espera tanto desde lo actitudinal, pero fundamentalmente desde lo futbolístico, una mejor prestación para hacerse fuerte en su estadio, más allá que no habrá público en las tribunas. Por ello el técnico Carlos Trullet trabajó en la semana buscando el mejor once posible, recordando que por suspensión (recibió un partido) no podrá estar Martín Zbrun.

A priori, se espera el ingreso desde el minuto inicial de Germán Mayenfisch para buscar mayor juego, acotando además que está en condiciones de ingresar Joel Sacks, recuperado de una lesión. Asimismo, estaría entrando como titular en el ataque Leonardo Ochoa, aunque había algunas dudas en cuanto a quienes podrían dejar el once inicial.

En cuanto a su oponente, cuenta en el fondo con la experiencia del ex Rosario Central y Temperley Ignacio Boggino, y en el medio con Nicolás de Bruno, otro ex Canalla.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: "Néstor Zenklusen". Arbitro: Maximiliano Moya. Horario: 19.30.

Ben Hur: Matías Astrada; Gustavo Mathier, Miguel Yuste, Luis Ybáñez y Martín Alemandi; Joel Sacks, Leandro Sola, Joaquín Castellano y Germán Mayenfisch; Leonardo Ochoa y Maximiliano Bustamante o Diego Nuñez. DT: Carlos Trullet.

ADIUR: Julián Cardozo; Julián Mariatti, Bruno Giacomino, Ignacio Boggino y Wenceslao Arias; Tomás Ballina, Tomás Buscalia, Javier Fernández o Nicolás De Bruno y Juan Cafaro; Leonel López y Cristian Yassogna. DT: Facundo Biondi.