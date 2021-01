Golfista deportado por violencia de género Policiales 16 de enero de 2021 Redacción Por Se trata del cordobés Angel "Pato" Cabrera, acusado de ser un hombre particularmente peligroso. Está detenido en Río de Janeiro, en el marco de una causa por violencia de género.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El abogado Carlos Nayi, que patrocina a una expareja del golfista Angel "Pato" Cabrera, aseguró que el cordobés "es un hombre particularmente peligroso", y señaló que "en los próximos días será trasladado a la Argentina" tras ser detenido en Río de Janeiro en el marco de una causa por violencia de género.

"Es un hombre particularmente peligroso. Tenía una orden de captura internacional vigente desde el 31 de agosto de 2020: abandonó el país y no cumplió con las condiciones impuestas para permanecer en libertad", sostuvo el letrado.

En declaraciones a TN, Nayi relató que el deportista "salió del país el 22 de julio de 2020 en un vuelo privado hacia Estados Unidos" y se quejó de que ante los requerimientos judiciales "decía que tenía una muñeca quebrada, que no había vuelos por la pandemia, pero abandonó Estados Unidos y el 31 de diciembre ingresó a Brasil".

Al respecto, el abogado de Cecilia Torres, una expareja del golfista, se preguntó "cómo hizo para salir de Estados Unidos e ingresar en Brasil", y destacó que tras ser detenido en la ciudad de Río de Janeiro "en los próximos días tras un trámite de deportación por medio de vía diplomática, será trasladado a la Argentina".



HUBO AMENAZAS

"Hace unos días, pese a la orden de captura internacional, se atrevió a amenazar a la madre de sus hijos porque empezó una relación sentimental con otro hombre. Le dijo 'te voy a cagar matando. Me tomo un jet privado, voy y te mato. Me cago en todos los jueces argentinos'", contó el letrado.

"Cabrera eligió la clandestinidad: permaneció prófugo de la Justicia. Pero no va a poder evadir la condena: la querella está dispuesta a pedir una pena no inferior a seis años de prisión efectiva, porque hay concurso real", concluyó Nayi.