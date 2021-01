Exigieron una condena ejemplar Policiales 16 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Los padres de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell por un grupo de rugbiers, exigieron que "los asesinos tengan una condena ejemplar".

"Vivimos muy mal, no pudimos superar la pérdida de nuestro hijo. En el día a día es muchísimo más el dolor, no podemos creer lo que le hicieron. Lo masacraron de una manera que es muy dolorosa. Perdimos lo mejor de nuestra vida. Él nos daba ganas de seguir, prosperar, ahora salimos a trabajar pero sin sentido. Pero sigo adelante, me ayuda a despejarme", manifestó Silvano Báez.

Y Graciela Sosa reclamó a la Justicia que avance en el proceso e inicie el juicio oral contra Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz.