Frontera: en trágico accidente murió un menor de 17 años Policiales 16 de enero de 2021 Redacción Por Se trata de Juan Alcides Tasori, quien perdió la vida en un choque protagonizado por dos motocicletas.

La esquina de las calles 60 y 9 de la ciudad de Frontera, fue escenario de un trágico accidente de tránsito, tal lo informado en la mañana de ayer en LA OPINION online.

Resultaron protagonistas una motocicleta Guerrero Trip al comando de un vecino de la cordobesa ciudad de San Francisco, de 33 años de edad, y una Motomel de 110 cc. en la que se conducía Juan Alcides Tasori, de 17 años y residencia en la calle A. Cabrera al 200 de San Francisco, Córdoba.



DOS HORAS SIN

PRESENCIA DE FISCAL

De acuerdo a lo aportado a este medio por un familiar de la víctima, "fue indignante lo sucedido tras el accidente. Llegamos al lugar y la Policía había delimitado el lugar para el paso de la gente, lo que me parece correcto. Porque no se podía tocar el cuerpo hasta la llegada del fiscal actuante. Pasaron más de dos horas en esa dramática situación, porque según se nos dijo estaba en Rafaela. No sé para qué insistieron tanto en buscar una vivienda donde residiera en Frontera".