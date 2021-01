Ejecutivo argentino que manejará WarnerMedia para Latinoamérica

Por Adrián Pallares



Miembro de una familia que se dedica a los medios de comunicación en la Argentina desde la década del 20, Tomás Yankelevich es la cuarta generación de los Yankelevich que se vincularon a las empresas de entretenimiento. Su bisabuelo, Jaime, trajo la radio al país y fue uno de los gestores de la televisión nacional.

Además, es hijo de dos personalidades muy importantes del espectáculo argentino: Cris Morena y Gustavo Yankelevich. Pero a pesar de los nombres ilustres en su árbol genealógico dentro de la industria, Tomás supo ganarse un lugar propio dentro de la comunicación y el entretenimiento.

Durante años trabajó en televisión en distintos roles, aunque siempre vinculado a la producción. En 2011 tomó la Dirección de Programación de Telefe, la señal líder del país, siendo nombrado Director de Contenidos Global hasta principios de 2017. Ese año asumió como el Vicepresidente Ejecutivo y Chief Content Officer General Entertainment en Turner Latin America. Y ahora Tomás Yankelevich será el Chief Content Officer de Entretenimiento General en WarnerMedia.

La compañía dio a conocer al nuevo equipo de liderazgo y estructura del área de Entretenimiento General, tras la integración de las propiedades regionales de GE de Turner y HBO Entretenimiento General. El equipo estará formado por Mariano César, Gustavo Grossman, Ricardo Pichetto y Marcelo Tamburri, entre otros, quienes serán los integrantes de este grupo de liderazgo de WarnerMedia Latin America. Todos ellos serán comandados por Yankelevich.

El equipo trabajará en toda la oferta lineal y digital de GE de WarnerMedia Latin America, incluyendo las marcas premium de HBO, los canales básicos de TV paga (TNT, TNT Series, Space, Cinemax, Warner Channel, TCM, I.Sat, TBS, HTV, MuchMusic, Glitz y truTV) y las propiedades de TNT Sports. Además, el equipo trabajará en la propuesta de contenido regional a lanzarse este año de HBO Max, la cual está liderada por Johannes Larcher, Head of HBO Max International.

Además, en el 2020 Tomás Yankelevich lanzó su propio sello cinematográfico: Particular Crowd. Su sueño es recuperar el género de las películas románticas, que según su criterio, está totalmente desaprovechado: “Yo quiero volver a ver Pretty Woman, quiero volver a ver Nothing Hill”, contó el empresario de 43 años, en una entrevista con Teleshow., en la cual también habló de su gran apuesta de radicarse en los Estados Unidos para desarrollar su carrera.



—¿Cómo ves a la industria creativa en general en Latinoamérica?



—La industria está creciendo a pasos agigantados porque, obviamente, hay un negocio grande de crecimiento que es el streaming. Si tenemos suerte y todo va bien, va a llegar HBO Max a nuestra región, entiendo que va a ser la primera región, y calculo que va a ser un año después del lanzamiento en Estados Unidos. Entiendo, también, que va a ser este mayo.



—¿Extrañás algo de la Argentina?



—Vienen mis amigos, mi familia. Por suerte, en algunos casos me visitan, tengo la suerte de ir entre cinco y seis veces por año por trabajo. Nuestras oficinas principales están en San Telmo, así que voy mucho. Lamentablemente cuando voy a trabajar estoy corriendo y tengo poco tiempo de ver a los afectos; pero, como te dije, me visitan mucho. Extraño la sobremesa, la idiosincrasia… Por suerte, como lo manejamos, al fútbol lo sigo muy de cerca…