BUENOS AIRES, 16 (Télam). - La cantante y compositora argentina Catnapp se presenta mañana en el Hipódromo de Palermo con la emoción de lo que marcará su breve regreso a Buenos Aires antes de su inminente vuelta a Berlín, ciudad que la acogió hace dos años, le aportó a su arte y además le dio un empujón con su aparición en la serie de Netflix "Poco ortodoxa".

"La verdad es que todavía no entiendo que voy a tocar en un escenario para gente real en Buenos Aires. Siento como si no fuese a pasar. Que solamente existen la organización, la promoción, las entrevistas, las llamadas y los posts pero creo que el festival en sí no va a materializarse en mi mente hasta que no este probando sonido. Creo que mi cerebro no tuvo tiempo para procesar la existencia del show todavía", dijo en una entrevista con Télam la artista que se mueve con soltura en el género y subgéneros de la música electrónica, como el bass & drums y deephouse, siempre envuelto en un ambiente oscuro y de voces sintetizadas.

Compartirá el escenario con Lara91k, Chita y Taichu, en una jornada de compositoras que comenzará a las 17 y que, para mayor extrañeza, pone a la venta 480 entradas de las 10.000 de capacidad del predio, debido a las restricciones que impone la pandemia.

"Va a ser muy emotivo. Solo espero no ponerme a llorar en el medio (risas). No solo pasó casi un año sin tocar en vivo de esta forma, sino que se dieron tantas cosas en el medio que vengo súper cargada de sentimientos y emociones muy fuertes, no solo yo sino también toda la gente que nos va a venir a ver y el equipo de producción", contó esta música con pasado de pop-punk, electro pop y un abuelo pianista de jazz, Baby López Furst, que la inició en el mundo de la música a temprana edad.

Catnapp cuenta con un álbum, "Break", editado en 2019, al que lo precedieron un EP y dos simples. A fines de 2020 lanzó una versión en piano de su tema "Lengua" y para 2021 proyecta un nuevo trabajo discográfico; todo ello, en Alemania.

"Voy a volver a Berlín. Por más que amo visitar Argentina, de que acá tengo muchos seres queridos y recuerdos, Berlín ya se transformó en mi hogar. Al menos por ahora o por los próximos años. Vivir acá es extremadamente difícil. Construir algo en general, tener metas realistas, cumplirlas, y más que más con el arte, y más que más que más con la música rara que hago yo", explicó Amparo Battaglia, verdadero nombre de la compositora.



Télam: ¿Cómo va a ser tu show?



Catnapp: Todos vivimos un año fuertísimo sin contacto ni música en vivo, con muchas restricciones, miedo y desconexión. Volver a vivir algo como lo que se viene el domingo va a ser muy emocionante para todes. Ni hablar de lograr montar un show así en esta situación. Ahí vemos no solo las ganas, sino la necesidad imperiosa que tenemos de seguir expresando a través de la música en vivo. La producción se merece un aplauso por haber logrado armar este evento.



T: ¿Te cambio en algo el éxito de "Poco ortodoxa"?



C: Todo lo que se dio hizo que me sintiera mucho mas conectada con Argentina en medio de la pandemia. Todos los días era charlar con algún medio y eso me hizo sentir que no estaba sola aunque estuviéramos en "lockdown" (confinamiento). Fue muy lindo recibir los mensajes de las personas que me siguen desde Bahrein 2012, diciendo que les había alegrado llevarse la sorpresa de encontrarme en esa serie de pronto, cuando menos se lo esperaban. Me llevó a un lugar muy lindo. También por supuesto me dio la posibilidad de que muchas más personas descubran Catnapp.



T: ¿Con qué cambios te va a encontrar el público que te vio por última vez en Buenos Aires?



C: Tengo muchísima música nueva, pero más allá de eso, es la misma Catnapp de siempre (sonríe). Esta va a ser la primera vez que me presento en Argentina tocando junto a Maay (Dj), quien me estuvo acompañando durante mis presentaciones en vivo.



T: ¿En qué te enriqueció, en lo cultural y musical, tu vida en Europa?



C: Berlín se caracteriza por ser súper multicultural. Hay gente de muchos lugares del mundo residiendo allí y por eso pude acercarme a varias culturas a la vez, tanto en lo musical como en lo personal. Una cosa que creo que absorbí de Alemania, y de algunas personas de allí que conocí en particular, es la estructura. Yo siempre fui bastante estructurada pero creo que vivir allí me hizo de alguna forma amoldarme un poco más a esa manera tan "ordenada" de ser, algo que llevé también a la música. Me vi componiendo mis temas de manera mucho más organizada. A nivel personal nutrirme de diferentes puntos de vista fuera de los modos argentinos me enriqueció un montón, me hizo ver algunas cosas de mí que no me gustaban, algunas maneras de ser que tenemos acá y por estar acá rodeada de ellas no las veía. Entendí el valor y la importancia de conocer otras culturas y aprender de ellas para crecer.