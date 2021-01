Capitani: "queremos que los clubes santafesinos estén de pie" Locales 16 de enero de 2021 Redacción Por El ministro de Desarrollo Social rubricó un convenio para acompañar a las instituciones en la confección de balances y certificaciones que habilitan el acceso a beneficios estatales.

Este jueves, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, encabezó la firma de un convenio con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe a partir del cual se constituirá un fondo que permitirá afrontar los honorarios de profesionales contables a aquellos clubes deportivos santafesinos que no puedan realizarlo. Con este acuerdo, que se enmarca en el programa REClub que desarrolla el gobierno provincial, se pretende avanzar en la regularización de este tipo de instituciones para que puedan acceder a los beneficios que ofrecen los distintos órdenes del Estado.

En ocasión de esta rúbrica, el funcionario afirmó: “Cuando asumimos nos encontramos con que había muy pocos clubes que tenían toda la documentación y sus cuestiones administrativas en orden, y por ese motivo no podían recibir los aportes del Estado Nacional o Provincial. Entonces este convenio es una cuestión de equidad. Busca resolver una injusticia que se estaba dando. Queremos ampliar esos 200 clubes que estaban en condiciones de recibir con la idea de llegar a los más de 1200 que existen en la provincia”.

Además, el titular de la cartera de Desarrollo Social ponderó el rol comunitario de los clubes: “Para nosotros los clubes son fundamentales porque cumplen una función social de contención sobre todo en los niños y adolescentes. Por lo tanto, queremos que los clubes santafesinos estén en pie”.

A su turno, la secretaria de Deportes de Santa Fe, Claudia Giaccone, ofreció precisiones del acuerdo: “Aquellos clubes que no pueden tener los recursos necesarios para poder pagar un profesional, sus honorarios, las certificaciones, podrán acceder a un fondo que los acompañará en eso y así obtener la regularidad requerida para presentarse a programas estatales. La transparencia, la institucionalidad, son aspectos muy importantes en estos años tan complejos”.

Finalmente, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas santafesino, Sergio Roldán, ponderó la iniciativa: “Estamos muy contentos por haber firmado este acuerdo con la Provincia y ser actores principales en poder ayudar a la regularización de todos los clubes deportivos. Bajo este convenio, el profesional que haga una prestación de servicios al club para poder cumplir con la confección del balance va a tener la posibilidad de hacerlo y tener garantizado el cobro del honorario acordado”.



PROGRAMA RECLUB

El programa REClub, Regularización Provincial de Clubes, es un programa de asistencia técnica-jurídica y de asesoramiento institucional, coordinado por la Secretaría de Deportes de la provincia de Santa Fe, que tiene la finalidad de mantener la sanidad de la documentación y la Personería Jurídica de los clubes y entidades deportivas. Además, este programa colabora con los establecimientos para que puedan acceder a las asistencias económicas brindadas por el Gobierno provincial ante la pandemia por Covid-19 y mantener su actividad.