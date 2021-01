La Provincia comenzó a delinear los despliegues de fuerzas federales Locales 16 de enero de 2021 Redacción Por El gobernador de la provincia mantuvo un encuentro este jueves con la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. Avanzaron en la coordinación conjunta para afrontar delitos y definir estrategias de cara al futuro inmediato.

FOTO PRENSA GOBERNACION REUNION. Perotti y Frederic avanzaron en estrategias conjuntas y trataron temas pendientes de importancia.

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, mantuvo este jueves una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, con quien avanzó en estrategias conjuntas para continuar coordinando el despliegue de las fuerzas federales en el territorio santafesino y llevar adelante los operativos de control de circulación nocturna durante la pandemia.

Tras el encuentro, Perotti manifestó: “Mantuvimos una reunión que teníamos pendiente desde el cambio que se dio con las fuerzas federales en la provincia -en particular Gendarmería en los últimos días- y después del último decreto de necesidad y urgencia del Presidente de la Nación al que adherimos con la necesidad de fortalecer los controles de la circulación en la nocturnidad”.

Para el mandatario provincia “es clave restablecer la estrategia de presencia de las fuerzas federales en Santa Fe y en particular con los cambios que se van dando en las zonas donde se producen delitos en toda la provincia. Había que realizar una puesta a punto y es lo que se hizo”.

El titular del Poder Ejecutivo provincial expresó que lo que se busca es “mejorar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, particularmente a partir de los cambios para la circulación en la noche y hacer los ajustes necesarios”, subrayó el gobernador.

También agregó que “necesitamos tener más presencia en la coordinación de las fuerzas provinciales y federales. Entendemos que se puede mejorar y mucho; y esta acción conjunta tiene que marcar un punto de inflexión en el territorio provincial y en particular en Rosario”.

Respecto a la zona sur de la provincia, Perotti remarcó que “en Rosario existe la necesidad de tener acciones que nos vayan generando pacificación, pero también porque tenemos indicadores crecientes de casos Covid nuevamente. El norte crece, y también crece particularmente en la zona de los departamentos del sur”.

En ese sentido resaltó: “Esto nos obliga a estar muy atentos otra vez, a no descuidar ninguna instancia de control y a tratar de garantizar el cuidado de la salud. Durante el día, los movimientos tienen que ver con la recuperación productiva de las actividades aportando a poner a Santa Fe de pie; y en la noche hasta ciertos horarios, para que se pueda trabajar y después bajar la circulación” indicó Perotti.

Por último, el gobernador afirmó que “ojalá estas medidas nos permitan de aquí a fin de mes, tener una situación controlada mientras seguimos con fuertes testeos en las terminales de micros, playas y ríos de la provincia. También debemos seguir optimizando las acciones que nos permitan priorizar la mayor aplicación en el menor tiempo posible de las dosis de vacunas que vayan llegando”.

Por su parte, la ministra Frederic manifestó: “En esta reunión junto con las autoridades de la provincia de Santa Fe y de la Gendarmería Nacional, acordamos nuevos objetivos y establecimos prioridades, ya que, con la flexibilización del aislamiento preventivo obligatorio, el escenario cambió”.

Además, sostuvo que “sabemos que hay un incremento de robos, hurtos y distintas violencias. Por este motivo, vamos a optimizar los recursos de las fuerzas federales y delimitar responsabilidades. Por otra parte, seguiremos avanzando en la investigación criminal para desbaratar a las grandes organizaciones delictivas”.



AUTORIDADES PRESENTES

Participaron también del encuentro, el ministro y el secretario de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain y Germán Montenegro, respectivamente; el Director de Gendarmería Nacional, Andrés Severino, el subdirector, Javier Lapalma y el jefe de la Región II "Rosario" de GNA, Eduardo Macuglia; el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks; la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Cecilia Rodríguez; el subsecretario de Intervención Federal, Luis Morales y el director nacional de Inteligencia Criminal, Iván Poczynok. De manera virtual lo hicieron el secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba y la subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial, Valentina Novick.