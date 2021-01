Aprobaron los proyectos elevados por el Ejecutivo Locales 16 de enero de 2021 Redacción Por Fueron siete proyectos que había enviado el DEM, entre los más destacados se encuentra la prórroga de la Emergencia en Seguridad y la autorización para firmar convenios para la pavimentación del Camino Nº 6.

FOTO PRENSA CONCEJO EN LA PRESIDENCIA. Brenda Vimo ocupó el cargo reemplazando a Germán Bottero.

Este viernes, en Sesión Extraordinaria, con Brenda Vimo en la presidencia del cuerpo en reemplazo de Germán Bottero, el Concejo Municipal aprobó los siete proyectos de Ordenanza enviados por el Ejecutivo.

Con respecto a lo aprobado, la Concejala Brenda Vimo, comentó que “rescato la honestidad de los concejales al poder poner en valor lo que hoy sucede. Muchas veces me he quejado de la oposición por no ver las cosas positivas, pero hay que destacar que en esta oportunidad todos los concejales de la oposición han podido identificar, valorar y el esfuerzo que esta haciendo el gobierno provincial para concretar la deuda histórica que había en muchos aspectos”.

“Son proyectos que traen buenas noticias para la ciudad. Cuando el bien común es algo concreto, no hay discrepancias políticas ni palos en las ruedas. Ver que todos trabajamos juntos para que Rafaela avance, se desarrolle y siga creciendo, es algo que da orgullo”, agregó.



PROYECTOS APROBADOS

Ayer se aprobaron 7 proyectos. Entre ellos se encuentra la prórroga de la emergencia en seguridad, la emergencia sanitaria por 90 días y la modificación presupuestaria 2020. También se votó el proyecto de adhesión de Rafaela al Plan Incluir, destinado a generar obras de infraestructura estratégica, vinculadas a la mejora del hábitat, equipamiento barrial y abordaje desde una perspectiva integral. Otro es la suscripción de convenios para la ejecución de trabajos de conservación, obra complementaria de la red provincial y/o reparación de equipos viales de titularidad de la Dirección Provincial de Vialidad.

Por otro lado, se aprobó la Ordenanza que autoriza la suscripción de convenios con la Dirección Nacional de Vialidad, en el marco del Programa de Sostenimiento Vial de Redes Conexas para el Fortalecimiento de la Red Troncal Nacional.

Por último, se aprobó el convenio con Vialidad Nacional para la pavimentación del Camino Público Nº 6; el comodato centro logístico internacional y un proyecto de ordenanza condonación deuda club Ferro.