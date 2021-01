Angelini pide suspender la recategorización del monotributo Locales 16 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Luego de que la AFIP confirmara que el próximo 20 de enero vence el plazo para la recategorización del monotributo, y que la misma no contemplará la actualización de escalas por inflación, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, manifestó que esta disposición “es ridícula” porque “genera más incertidumbre” y “aumenta la presión tributaria para la clase media, luego de un año de abrumadora caída de la actividad”.

“En menos de un mes, el Gobierno Nacional castiga el bolsillo de los jubilados al impulsar y votar un proyecto de ley que no les reconoce la inflación para aumentarles sus haberes, y ahora hace lo mismo con los profesionales, comerciantes, emprendedores y micropymes, a quienes les congela las categorías y les obliga a readecuarse con las tablas del 2020, que quedaron desfasadas”, sostuvo el diputado.

Angelini remarcó que esta medida “les falta el respeto a los contribuyentes” y recalcó: “Provoca que paguen por una categoría superior, a la que, en rigor, no pertenecen, y que otros pasen directamente al régimen general”. Además, expresó, “les genera varios dolores de cabeza a los contadores, a quienes los hará trabajar doble en poco tiempo”.

El legislador nacional recordó que tampoco se actualizaron los mínimos y escalas de Bienes Personales, por lo que “estamos nuevamente frente a una clara obsesión del Gobierno por imponer cada vez más carga tributaria, a base de improvisación y falta de planificación en la gestión, que lleva al eterno ciclo económico del país, donde se incentiva la informalidad laboral que termina impactando negativamente en el sistema previsional”.

Ante esta situación, Angelini pidió que la AFIP revea esta disposición y suspenda el plazo para recategorizarse hasta tanto se apruebe y reglamente el proyecto de ley denominado “Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes”, que establecería las nuevas escalas del monotributo.