Billetera Virtual: programa de inclusión financiera para todos los santafesinos

Este viernes, en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, Daniel Costamagna; y el intendente Luis Castellano presentaron el programa Billetera Virtual en la ciudad de Rafaela.

Además, estuvieron presentes el senador Alcides Calvo; el presidente de la gremial empresaria, Diego Castro; y la directora de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor de la Provincia, María Betania Albrecht; y el gerente comercial de PlusPagos, Pablo López.

Billetera Virtual es un programa de beneficios dispuesto por la provincia de Santa Fe para incentivar la demanda de bienes y servicios mediante el otorgamiento de reintegros de dinero a consumidores finales por las compras que realicen en comercios radicados en territorio provincial que estén adheridos.



DINAMIZAR LA ECONOMIA

Costamagna declaró que “tenemos muchas expectativas y el gobernador Omar Perotti ha sido muy claro: Es una herramienta central para este momento en el que resulta clave la articulación con las entidades, los centros comerciales, los municipios”. Al respecto, destacó “la perspectiva integral para generar un sentido muy fuerte desde la demanda y que a través del consumo se traccione al sector comercial que atraviesa muchas dificultades. Es un esquema que va a dinamizar los demás eslabones de la cadena productiva que son la industria y la producción agropecuaria”. “Desde la gestión se está haciendo un esfuerzo muy importante en esta inversión para acompañar un año complejo y que le va a permitir al consumidor que también ha tenido graves inconvenientes, aprovechar importantes descuentos”, agregó el funcionario. Por otro lado, aclaró que “en esta etapa estamos priorizando los alimentos, la salud con medicamentos y aquellos productos vinculados al consumo masivo. Queremos que se adhieran la mayor cantidad de comercios de todo el territorio provincial, tanto los más grandes como los más pequeños”.



DIFUSION TERRITORIAL

Sobre este beneficio que implementa el Gobierno de Santa Fe, Castellano observó que “es una alternativa inteligente que está llevando adelante. La primera es no tener que llevar dinero en efectivo y, al mismo tiempo, nos ofrece descuentos importantes de hasta el 20 o 30 por ciento en comercios adheridos”. Teniendo en cuenta el contexto, comentó que “nos ayuda tanto a los usuarios como a los comerciantes. Además, hay otro aspecto interesante y es que el reintegro se realiza en 24 horas. Todo esto potencia el comercio, la posibilidad de comprar y lograr descuentos, es seguro y brinda la posibilidad de reactivar la actividad económica”. Para que la Billetera Virtual pueda ser utilizada por todos, el Intendente hizo referencia a la necesidad de un trabajo territorial: “Es importante que junto con el Centro Comercial e Industrial, el Gobierno provincial y nuestro equipo de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación llevemos a cabo un trabajo territorial para llegar a la mayor cantidad de comercios, especialmente a los más pequeños y que que todas las familias accedan a este programa”.



DESCUENTOS Y BENEFICIARIOS

A su turno, Betania Albrecht explicó: “Tenemos dos partes que pueden participar, por un lado el sector comercial y, por el otro, los consumidores. En el primero pueden adherirse comercios de indumentaria, alimentos, calzado, jugueterías, librerías, turismo y quienes venden electrodomésticos”. Quienes estén interesados deben reunir como requisito estar inscriptos y tener domicilio fiscal en la provincia de Santa Fe. Para adherirse “pueden ingresar a la página web de Billetera Virtual en el portal del Gobierno de la Provincia. Lo único que necesitan es tener una cuenta en Banco Santa Fe y, si no la tienen, pueden crearla gratuitamente”. En el caso de los consumidores, “deben descargarse la App gratuita de PlusPagos Billetera Santa Fe. Allí tienen que ingresar sus datos y utilizarla con comercios adheridos”. Los descuentos son del 30 por ciento en todos los rubros excepto para electrodomésticos que es del 20 por ciento. Los productos se pueden adquirir los lunes, martes y miércoles. En el caso de los alimentos se pueden comprar todos los días de la semana. Cabe destacar que a las 24 horas se produce el reintegro del dinero. Albrecht señaló que “el tope máximo que se puede recibir de reintegro es de 5 mil pesos. Pero se debe resaltar que toda persona mayor de 18 años puede descargarse la aplicación y el reintegro es por usuario. Esto significa que si en una misma familia hay varios adultos, todos pueden acceder al beneficio”.



BUENAS NOTICIAS

Por último, Pablo López mencionó que “este programa apunta a la inclusión financiera, un término que hemos escuchado en reiteradas oportunidades y que no termina de aplicarse a toda la población. Esto implica que la persona con mayores o menores recursos pueda participar del mismo programa de beneficios”. También dijo que “las promociones están centradas en el público que tiene un trabajo en blanco, la posibilidad de acreditar sus ingresos en una entidad financiera, y excluye a las personas que tienen trabajos eventuales y que no pueden registrar sus ingresos. No es el caso de este programa porque cualquier santafesino y santafesina puede descargar la aplicación PlusPagos y vincularla con las tarjetas de débito en caso de que sea cliente de cualquier banco. Si no son clientes, pueden asistir a los puestos de Santa Fe Servicios que están distribuidos en la provincia y se deposita en dinero que se tiene para gastar”.

De esta forma, “se convierte el dinero real en virtual y se accede al mismo beneficio que alguien que paga con débito. En este programa tenemos un rol protagónico que nos enorgullece. Es muy reconfortante en los tiempos que corren dar buenas noticias”.