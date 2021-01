Kevin Benavides y Andujar a un paso de ganar en motos y cuatris en Arabia

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El salteño Kevin Benavides (Honda) en motos y el bonaerense Manuel Andújar (Yamaha) quedaron ayer a un paso de consagrarse campeones del Rally Dakar en Arabia Saudita, al llegar como líderes de la clasificación general a la última etapa de la competencia, que se celebrará este viernes.

En motos, Benavides se mantiene al frente de la clasificación general, luego de finalizar tercero este jueves en la exigente undécima jornada de competencia, que fue ganada por su principal rival el británico Sam Sunderland (KTM).

El salteño trató de mantener el ritmo y no cometer errores en los 464 kilómetros de la especial entre las ciudades árabes de Al Ula y Yanbu, para seguir como líder a falta del último tramo para llegar a la meta en Jeddah.

El que lo acecha es Sunderland, campeón 2019 y que con su victoria quedó apenas a cuatro minutos de distancia en la general y buscará la remontada en la etapa final.

El salteño, quien partió detrás de Ricky Brabec, se mantuvo en las primeras posiciones en el inicio del día, junto al estadounidense y Joan Barreda Bort.

Brabec cometió un error de navegación y perdió varios minutos, mientras Barreda Bort se saltó el repostaje de combustible, por lo que en el kilómetro 267 su Honda se detuvo y, un rato después, el español pidió asistencia médica, por lo que se subió al helicóptero y abandonó la competencia.

Benavides llegó a la línea de meta de la undécima etapa luego de 4h41m36s y se ubicó en la tercera posición, a más de seis minutos del ganador Sunderland, quien saltó al sitio de escolta, quedando a 4m12s del argentino.

Brabec arribó en la sexta colocación y se posiciona tercero en la general, a 7m13s de Benavides, por lo que entre ellos tres estará este viernes la pelea por el título.

Benavides debutó en el Dakar en 2016, en momentos que se celebraba en Sudamérica, y tuvo destacadas actuaciones, con su mejor posición como segundo en 2018.

"Hoy creo que hemos sacado una buena etapa adelante. Veremos qué es lo que pasa mañana. Tendré que pelear hasta el final", explicó Benavides.

"Fue un día duro, muy largo. Hemos empujado todo lo que pudimos. Partía tercero y después alcancé a mis compañeros. Me puse delante a abrir durante más de 200 kilómetros. Con Ricky (Brabec) hemos empujado en la parte de dunas. No fue fácil.

Abriendo pista en estos sectores se pierde mucho tiempo", agregó.



CUATRICICLOS



En los cuatriciclos, en tanto, el argentino Manuel Andújar también está a un paso de la victoria, luego de terminar segundo en la etapa de este jueves, que lo mantuvo al frente del clasificador general.

Andújar, nacido en la ciudad bonaerense de Lobos, llegó 1 minuto y 12 segundos por detrás del chileno Giovanni Enrico, que es su escolta.

Pero la tremenda diferencia en favor del argentino en la general, que es de 25 minutos y 52 segundos, hace que Andújar, piloto oficial del club Boca Juniors, esté a un paso de lograr su primer título en el Dakar, en su cuarta participación.

El tercero en discordia, que igualmente casi no tiene chances de pelear por la victoria, es el argentino Pablo Copetti (Yamaha Raptor).



AUTOS



En autos, más allá de la victoria parcial de este jueves del qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), el francés Stephane Peterhansel (Mini) está muy cerca de conseguir su decimocuarto título de Dakar.

Peterhansel tiene una ventaja de 15 minutos y 5 segundos sobre Al Attiyah, por lo que si no hay sorpresas en la última etapa, será campeón.