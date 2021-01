El Real Madrid cayó con el Bilbao y se quedó sin final Deportes 15 de enero de 2021 Redacción Por SUPERCOPA DE ESPAÑA

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El Athletic Bilbao obtuvo ayer una valiosa victoria sobre el Real Madrid por 2 a 1 en las semifinales de la Supercopa de España y accedió a la final del certamen, donde chocará contra el Barcelona.

Un doblete del delantero Raúl García -uno de penal- puso en ventaja al elenco de Bilbao a los 18 y 38 minutos del primer tiempo para sorpresa del elenco merengue, que careció de reacción hasta llegar al descanso.

No obstante, en la segunda etapa, tampoco les alcanzó a los dirigidos por el francés Zinedine Zidane con el tanto de Karim Benzema, a los 28 minutos, para llevar el duelo a los penales, por lo que quedaron eliminados y será el Athletic Bilbao quien juegue el partido decisivo de la Supercopa.

Barcelona, por su parte, derrotó ayer a la Real Sociedad en la otra semi: con el empate 1 a 1 en el tiempo reglamentario, el cotejo se siguió en el tiempo extra y el resultado no se modificó, por lo que todo se definió en los remates desde el punto penal.

En la definición el héroe del elenco culé fue el arquero alemán Marc-André Ter Stegen, quien contuvo dos remates del equipo de la zona vasca.

Para el conjunto catalán marcaron Ousmane Dembélé, Miralem Pjanic y Ricard Puig, y fallaron De Jong y Antoine Griezmann, mientras que en Real Sociedad anotaron Mikel Merino y Adnan Januzaj, pero no lograron hacerlo Jon Bautista, Oyarzabal y Willian José. .

De esta manera, el Athletic Bilbao y el Barcelona disputarán el título en la final del certamen, programada para el próximo domingo.