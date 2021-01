Colón eliminó a Cipoletti

PARANÁ, 15 (NA). - Colón de Santa Fe se impuso a Cipoletti de Río Negro por 1 a 0, al cabo de un discreto encuentro disputado anoche, en el estadio entrerriano de Patronato, por los 32avos. de final de la Copa Argentina.

Rodrigo Aliendro, a los 37 minutos del complemento, le dio el triunfo final a la formación "sabalera", que por pasar de ronda se llevó un cheque por 675.000 pesos.

Cipoletti terminó con diez jugadores por la expulsión de Damián Jara, a los 39 minutos de la segunda etapa.

Colón enfrentará en la próxima ronda a Argentinos Juniors, que viene de eliminar a Cañuelas.

En medio de un trámite equilibrado, el elenco santafesino sacó provecho de su mayor roce para dejar fuera del certamen a un digno "Albinegro", equipo que milita en el Torneo Federal A.

Un primer tiempo sin demasiadas aristas para destacar le dio lugar a una segunda parte un tanto más entretenida debido a que se empezaron a notar algunas diferencias entre un equipo de primera y otro que no consiguió mantener las reservas aeróbicas que le permitieron competir en igualdad de condiciones minutos antes.

Cuando el cuadro de Eduardo Domínguez se hallaba en plena búsqueda de la apertura del marcador ante un rival que ya ni siquiera amagaba con atacar, un disparo de Aliendro desde fuera del área que rozó ligeramente en Berra para descolocar al arquero Caprio, le otorgó una ventaja tan exigua como merecida a la escuadra santafesina.

La justa expulsión de Jara se constituyó en una especie de capitulación de los hombres dirigidos por Gustavo Raggio que quedaron en cancha, quienes no parecieron demasiados consternados por la derrota al advertirse que luego del pitazo final del correcto árbitro Andrés Gariano los mismos hicieron fila para sacarse una foto a modo de tributo con el solícito Luis Miguel Rodríguez.



Colón 1 - Cipoletti 0



Estadio: Patronato.

Árbitro: Andrés Gariano.



Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Bruno Bianchi, Gonzalo Piovi, Gonzalo Escobar (73m Eric Meza); Rodrigo Aliendro, Yeiler Goez, Facundo Farías (86m Brian Farioli), Luis Rodríguez; Tomás Sandoval y Tomás Chancalay (73m Santiago Pierotti). DT: Eduardo Domínguez.



Cipoletti: Nicolás Caprio; Matías Carrera, Manuel Berra, Damián Jara, Leandro Wagner; Lucas Mellado, Iván Silva (85m Nicoás Iachetti), Daian García (77m Fernando Pettineroli), Brian Meza; Ezequiel Ávila (66m Diego Aguirre) y Enzo Romero (66m Lautaro Villegas). DT: Gustavo Raggio.



Gol en el segundo tiempo: 37m Aliendro (C).

Incidencia en el segundo tiempo: 39m expulsado Jara (CIP).