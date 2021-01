El rafaelino Schiavi renovó con el Novara Calcio hasta el 2023 Deportes 15 de enero de 2021 Redacción Por El mediocampista ofensivo surgido en Atlético de Rafaela extendió su contrato con el elenco italiano, que milita en la Serie C.

FOTO WEB RENOVACIÓN. Nicolás Schiavi extendió su vínculo con el Novara Calcio 1908 hasta el 2023.

El rafaelino Nicolás Schiavi, mediocampista ofensivo de 25 años, renovó su vínculo con el Novara Calcio 1908 por tres años.

"Estoy muy feliz de seguir este recorrido con esta camiseta que me importa mucho y estoy seguro que unidos superaremos este momento difícil." indicó Schiavi, en declaraciones publicadas en las redes sociales del elenco italiano.

De esta manera el rafaelino renovó su vínculo hasta 2023. En la actualidad, el Novara Calcio disputa el torneo de la Serie C del fútbol italiano y no atraviesa su mejor momento. Así como lo destacó el futbolista rafaelino, el equipo necesita revertir los malos resultados, tres empates y dos derrotas de los últimos cinco partidos.

Schiavi inició su carrera en inferiores de Atlético de Rafaela. En 2013 emigró a Europa y su destino fue Italia. Llegó al Novara Calcio pero en 2016 salió a préstamo al Módena, por una temporada. Y en 2017 fue cedido al Cúneo, hasta 2018 que retornó a Novara.