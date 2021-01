Mujer murió en baño de su casa donde tenía un altar umbanda Policiales 15 de enero de 2021 Redacción Por Estaba con su hijo de 8 años y un empleado. La Fiscalía no descarta hipótesis y espera informes. "Me estoy muriendo, vení y hacete cargo de mi hijo", dijo el hermano que fueron sus últimas palabras.

Una mujer fue encontrada sin vida en el baño de su casa en el barrio Ampliación Borges, en Santiago del Estero.

En consecuencia, la Fiscalía Torresi realiza averiguaciones para determinar fehacientemente qué sucedió.

En los primeros minutos de la jornada, personal de la Comisaría 9ª fue alertado de que en Séptimo Pasaje, entre Calles 111 y 112, había una persona fallecida en el interior del baño de una vivienda.

Rápidamente la Policía arribó al lugar y se entrevistó con Daniel (45), hermano de la víctima, quien contó que cuando se encontraba en su casa del barrio Siglo XXI recibió dos llamados telefónicos.

Según contó el hombre, el primero fue de Fabián Meleán, un empleado de la víctima, quien le manifestó que la mujer, de 44 años, se sentía mal.

Daniel explicó que cortó la comunicación con el sujeto y recibió un llamado de su hermana.



ULTIMAS PALABRAS

"Me estoy muriendo, vení y hacete cargo de mi hijo", le manifestó la mujer sin darle mayores explicaciones de qué era lo que le dolía o cómo se sentía.

De inmediato Daniel se trasladó a la casa de su hermana, pero cuando llegó ella ya estaba sin vida.

Cuando los uniformados arribaron a la casa ya estaba una ambulancia del Sease.



EL ESCENARIO

Los paramédicos indicaron que la mujer se encontraba sin vida en el baño, acostada sobre el suelo, en posición cúbito dorsal, sin lesiones o golpes a simple vista.



UN SANTUARIO

Los efectivos realizaron una inspección en la casa y no había ningún signo de violencia, pero sí un llamativo santuario con imágenes de la religión umbanda.

La Policía se entrevistó con Meleán, quien contó que estaba en la casa desde las 19.



UN RELATO

Meleán sstuvo que la mujer esporádicamente lo contrataba para hacer trámites, y que ese día puntualmente lo había llamado para que le arreglara la cocina.

Además, dijo que la víctima le manifestó que sentía dolor en las piernas e ingresó al baño.

Luego de unos minutos sintió un ruido por lo que fue a ver qué sucedía y allí encontró a la mujer en el piso.

Según relató Melean, al ver que la dueña de casa no reaccionaba llamó a Emergencias.

Por otra parte, de acuerdo a El Liberal se supo que en la casa se encontraba el hijo de la víctima, un niño de ocho años, quien por orden del fiscal quedó al cuidado de su tío materno.



TRABAJO POLICIAL

El fiscal de turno arribó a la casa y supervisó el trabajo realizado por el médico policial, y de la Policía Científica.

Y ordenó que se hicieran presentes los efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos.



UNA AUTOPSIA

Si bien el cuerpo de la joven mujer no presentaba lesiones, el fiscal ordenó que sea trasladado a la morgue para ser sometido a autopsia.

En tanto, el fiscal del caso no descarta ninguna hipótesis y realiza una minuciosa investigación.



LO HALLADO Y

SECUESTRADO

Los investigadores ingresaron a la vivienda junto con personal de Criminalística, y por orden del representante del Ministerio Público Fiscal secuestraron un vaso de vidrio, una copa de vidrio con líquido, dos latas de cerveza y un blíster de pastillas de Clonazepam.

Se destaca que el fiscal pidió que se incaute un teléfono, que sería propiedad de la víctima y que el menor quedara a cargo de su tío para que la casa sea cerrada, precintada y quede custodiada con un efectivo de la Policía.

También solicitó que se realicen entrevistas a familiares y vecinos de la víctima.