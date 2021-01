Lo encontraron muerto, atado y con golpes en la cabeza Policiales 15 de enero de 2021 Redacción Por Según las primeras informaciones, el caso estaría centrado en el robo de la escritura de una casa en la ciudad de Rosario.

El barrio Azcuénaga de la santafesina ciudad de Rosario, se vio conmovido ayer con una terrible noticia: un hombre de unos 45 años fue encontrado muerto en un presunto intento de robo en una casa de pasillo ubicada en Mendoza al 4622.

Según los primeros datos obtenidos en el lugar, la víctima presentaba un golpe en la cabeza y estaba atado de pies y manos.

El homicidio ocurrió entre las 8 y las 8:30 , y motivó un trabajo de la Policía con los peritos de la Agencia de Investigaciones Criminal.



UNA ESCRITURA

De acuerdo a lo informado por La Capital, una persona cercana a la víctima, identificada como Fabián Norberto Iunnisi, dijo a los medios que cubrían la noticia que el móvil del asesinato estaría centrado con el robo de la escritura de una casa.



LA VISITA DE

TRES PERSONAS

Los primeros testimonios coinciden en que Iunnisi recibió la visita de dos hombres y una mujer, a los que conocía.

Y según esa versión preliminar y que deberá ser ratificada por la Justicia, estas personas habrían accedido a la casa de Norberto con su consentimiento, sin violencia, y una vez en el interior se produjo el asesinato.

La secuencia exacta del homicidio no parecía del todo claro en primera instancia, en tanto trascendió que en la casa también estaba la madre de Iunnisi, quien habría sido testigo del hecho.



UNA PELEA Y UNA

MUJER ENCERRADA

La primera hipótesis es que en el interior de la casa se desencadenó una pelea y que la madre de la víctima fue encerrada en una habitación.

Fue en ese momento que la víctima fue ultimada.

La noticia del crimen impactó profundamente entre los vecinos.

"Son gente muy buena del barrio. No sabemos qué sucedió. Pero la violencia es de todos los días. Convivimos con la muerte. Es penoso todo esto. Ahora está la policía, pero sino no tenemos vigilancia en todo el día", señaló uno de los habitantes de la cuadra mientras los policías comenzaban a trabajar en la escena del hecho.