Stand up en el Auditorium

15 de enero de 2021 MAR DEL PLATA

BUENOS AIRES, 15 (Télam). - El comediante marplatense Pablo Vasco estrenará hoy en el Teatro Auditorium marplatense su nuevo unipersonal de stand up "Comedia no esencial".

Un comunicado de prensa indicó sobre la función de "Comedia no esencial" las 21.30 en el Café Teatral Emilio Alfaro que propone "una enumeración de las vivencias de un comediante que llegó al medio siglo con un solo miedo: volverse facho y no darse cuenta”.

La presentación de Vasco será a partir de las 21.30 y forma parte de la programación cultural de verano producida por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense y el Auditorium, que contempla los protocolos sanitarios de prevención en el marco de la pandemia de Covid-19, con un aforo del 20 por ciento de ocupación en sus salas.