Mi arte en cuarentena Carta de Lectores 15 de enero de 2021

En estos días de pandemia, cierro los ojos y pienso: y viene a mi mente aquel poema que algún día escribiere y titulara “Acompañándote” y dice:

Fresca brisa en la plaza pueblerina

y una sombra apacible me acompaña

camino despacio… inhalando

el perfume que la lluvia desatara.

Me interno entre los árboles

y disfruto del verde follaje de sus ramas.

Es verano todavía, y me habla un

pájaro enamorado en la mañana

cuando dice:

No encontrás bullicio aquí en la plaza,

el ruido esta en el campo, en la labranza .

En el surco colmado de semillas,

o en el silbido esperanzado

del que al alba ya trabaja:

y luego los domingos

nos visitan, y vienen con sus hijos a la plaza

y suena dichosa en el tiempo la campana,

esperando al que trae su fe

y da las gracias.



Marta Pesaresi de Suarez