DONNE

Enero 2011.. Enero 2021..

Diez años...

En ese enero de haceo diez años, hubía tantos sueños, tantas ilusiones en el alma, en los ojos, en los corazones, compitiendo con esas valijas cargadas de "ropa de más" (como siempre pasa..). La ilusión y los sueños eran de verdad grandes, ellos sí que desbordaban. Nos íbamos a Italia.

Quizás no suene a gran cosa, a gran proeza. Pero sí lo fue. Porque nos íbamos SOLITAS!!!!. Sin la familia, maridos, hijos, o pariente alguno.

Nada más y nada menos que solas a Italia, la piú bella, como me gusta decir de esa otra patria que llevó mi sangre.

Y partimos, un grupo de mujeres, y entonces entre todas ellas, estas cuatro que atesoro y en las que me incluyo: Anita, Mónica, Graciela y Stella, nos hicimos amigas, inseparables, confidentes, contenedoras.

Pero qué decir para resumir lo que pasó en Italia!!!! un departamento hermoso en un pueblito encantador, nosotras cuatro con el alma cambiada por una de adolescente. Eso fuimos. Y eso pasó en Italia: cuatro adolescentes que por momentos nos acordábamos de nuestra adultez para compartir experiencias que quedaron adormiladas en Argentina, mientras tomábamos un té de "camomila" (manzanilla) o un riquísimo café bien italiano.

Y volvimos a ser, de repente, estudiantes, que con carpetas y libros, cumplimos en mayor o menor medida, con las clases junto a compañeros de todo el mundo, aprendiendo esa lengua dulce y bella, esa, la del Dante.

Y fuimos turistas conversando, felices de hacernos entender!!l

Y una mañana fuimos niñas. .porque empezó a nevar y una de nosotras corrió a levantar las cortinas y a despertar a las demás para no perdemos lo que se nos estaba regalando. Otro regalo más.

Y un día reímos hasta caernos por una "muñeca abandonada".

Y otro día hicimos una poesía en italiano con orgullo porque la leyó el profe..

Y una noche, fuimos cuatro mujeres felices caminando por las calles más que blancas de ese pueblito, agarradas de los brazos, comprobando que éramos las únicas valientes entre tanto frío, llegando al restaurante "Tre Stelle" que nos mimó con los postres más ricos del mundo.

Y desde entonces somos LE DONNE. Las mujeres.

Y en este enero de este nuevo año al que le pedimos tanto, y en el que ponemos todas nuestras esperanzas, en este enero de 2021, no podemos creer que se cumplan 10 años de esa aventura. Inolvidable. Única. Hermosa. Cuatro mujeres en un pueblito encantador, con su feria de los viernes, con un puente que nos levaba al Bar Centrale, al negocio de la coreana que vendía todo barato y que terminaba regalándonos algo..

Cuatro mujeres recorriendo la tierra de nuestra historia familiar, que nos hacía sentir como en casa. Porque así es Italia, es hogar. A veces un poco melancólicas, pero siempre juntas.

Y así es que nos queremos mucho. Que cada vez que nos vemos y a pesar de estos diez años y por estos diez años, volvemos a vivir esos días con ese Castelraimondo bello. Al que nosotras hicimos más bello aún.

Feliz aniversario, Anita, Mónica, Graciela y Stella, le donne.

Si se pudiera volver.

Stella Maris Lisi de Díaz

