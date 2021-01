Presentaron el ambicioso operativo "Santa Fe Verano" Locales 15 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA GOBERNACION ACTIVIDAD. Se realizó ayer en Sauce Viejo.

El gobierno provincial presentó este jueves el operativo “Santa Fe Verano”, una iniciativa de prevención y concientización frente a la pandemia del COVID-19. En la actividad, que se llevó a cabo en la intersección de la Ruta Nacional Nº 11 y calle Fresnos, jurisdicción de Sauce Viejo, el secretario de Turismo afirmó: “Tenemos la ventaja con respecto a otras provincias que nuestros centros turísticos están dispersados geográficamente, con lo cual podemos brindar servicios con seguridad y lo único que necesitamos es que nos acompañen con la conducta social”. “El gobernador Omar Perotti fue el impulsor de este operativo por el cual queremos demostrar que la provincia de Santa Fe no sólo tiene atractivos turísticos, sino también acciones de concientización, control y seguridad en las rutas para que todos puedan disfrutar de una muy buena temporada”, enfatizó Grandinetti. “No podíamos darnos el lujo –continuó– de ser una provincia solamente emisiva de turismo para el resto de las provincias, nosotros debíamos tener al turismo receptivo como una de las banderas para la generación de empleo, de arraigo”, añadió el funcionario.

“Pero no lo hacemos solamente desde el turismo, lo hacemos en una forma integrada con el sector privado y con cada una de las capas del Estado que permita concientizar de las responsabilidades en la ruta, hacer turismo responsable. Sabemos –continuó- que estamos en una temporada de verano atípica, con lo cual necesitamos seguir manteniendo los cuidados más que nunca, porque necesitamos que la temporada sea lo más extensa posible. Además de la vacuna necesitamos el comportamiento social”, finalizó Grandinetti.

En tanto, el secretario de Salud, Jorge Prieto, expresó: “Nos sentimos orgullosos de este multiespacio, de esta interdisciplina que está acompañando a la población y devolviendo esas vacaciones tan esperadas. Aprendimos a socializar y comunicarnos de una forma diferente y ahora tenemos que aprender a habitar y pasear de una forma diferente. Esta diferencia hace que este verano tenga que ser el más cuidado, con el apoyo de un Estado presente que quiere que ustedes puedan alcanzar y disfrutar cada uno de los lugares de la provincia”.

Durante el operativo, los equipos de promotores sanitarios brindaron información sobre Covid19 y Dengue, asimismo entregaron repelentes contra insectos desarrollados por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). “Sabemos que tenemos un verano que va a traer un coletazo, por eso la vuelta de las vacaciones tiene que ser muy cuidada. El Estado está acompañando, nos van a encontrar en cada uno de los lugares de la provincia y lo importante es que las personas nos acompañen, disfrutando de un verano cuidado”, finalizó Prieto.

El secretario de Política y Gestión de la Información, Jorge Fernández, destacó que el Estado “esté en la calle acompañando a los ciudadanos y a los que vengan a visitarnos, que espero sean muchos. La tarea de la policía es importante, por lo que estamos haciendo un gran esfuerzo para estar en todos lados y ayudar a cumplir con las distintas restricciones como la circulación nocturna, donde apelamos el compromiso y responsabilidad”. “La Policía, el Ministerio de Seguridad y la Agencia de Seguridad Vial van a participar muy activamente del operativo y van a velar por los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia y de aquellos que nos visiten”, agregó Fernández.

A su turno, el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo, expresó que “el mensaje es que todos los usuarios de las vías de la provincia de Santa Fe tienen que sentir que en algún momento los vamos a controlar. La principal pandemia en Argentina y el mundo son los muertos que dejan los accidentes de tránsito, y todos se pueden prevenir”.



CONCIENCIA Y COMPROMISO

Por su parte, el intendente de Sauce Viejo, Pedro Uliambre, dijo: “Esto es muy importante para Sauce Viejo, es lo que veníamos trabajando hace muchos meses con la provincia, tomando todos los protocolos, acá viene mucha gente y es importante tomar conciencia de todo lo que se está haciendo”. El senador por La Capital, Marcos Castelló, señaló: “Desde un principio dijimos que no iba a ser una gestión de oficina sino una presente en la calle trabajando codo a codo y eso es lo que está sucediendo hoy, capaz no éramos tan optimistas para esta temporada pero el esfuerzo logró esto y tener una oportunidad de relax cuidándonos”. Por la Agencia de Desarrollo de Santa Fe y la Región participó Nicolás Cabó, quien manifestó: “Celebramos esta articulación que hicimos con el gobierno provincial, la agencia interviene en cinco puntos: uno es Sauce Viejo; otros dos en Santa Fe, costanera Este y Oeste; Ruta 1 km 0,5; y Cayastá en la entrada al Museo. Agradecemos al gobernador (Perotti) que haya confiado en la Agencia para seguir trabajando para que el turismo crezca”.



SANTA FE VERANO

Santa Fe Verano es un programa multiagencial en el que participan los Ministerios de Salud, Seguridad y Cultura, junto con la Secretaría de Turismo y la Agencia de Desarrollo (ADER). El objetivo es cuidar la temporada estival y realizar diferentes actividades, entre las que se destacan los Test de Anosmia y Detectar, como así también el control de las nuevas medidas de restricción a la circulación nocturna.