Salud rechaza su uso mientras crece la demanda

El consumo del medicamento veterinario Ivermectina para combatir el coronavirus es cada vez más alto. Sin embargo, el ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe rechaza el uso de este remedio como parte del tratamiento del Covid-19.

Este antiparasitario según un estudio de la Universidad de Salta (difundido por el Ministerio de Ciencia de la Nación) aplicado a determinada dosis produce la eliminación más rápida y profunda del virus cuando se inicia el tratamiento en etapas tempranas de la infección.

Sin embargo, la cartera sanitaria santafesina desalienta el consumo ya que "no está demostrada su eficacia científicamente", remarcó por LT10 Rodrigo Mediavilla, director de Salud del Tercer Nivel, quien agregó que la dosis que hay que utilizar "para alcanzar la supuesta eficacia" es 10 veces mayor a la recomendada.

En ese sentido, Mediavilla explicó que todos los fármacos tienen efectos adversos. "Si un medicamento tiene un efecto adverso en su dosis habitual con una dosis 10 veces mayor también aumentan las consecuencias negativas".

Además, manifestó que "la Sociedad Argentina de Infectología no está de acuerdo con el uso de la ivermectina, que incluso lo desaconseja. Del mismo modo que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva no ve bien el uso del ibuprofeno inhalatorio, aunque en ese caso el tema está muy discutido. Son dos instituciones que hacen medicina basada en la evidencia y no en la experiencia".

El funcionario de Salud también comparó el uso de la ivermectina con el del ibuprofeno inhalado, y argumentó que "puede haber gente que tomó ivermectina y no tuvo coronavirus, pero eso es medicina basada en una experiencia, y otra cosa es lo que hacen las sociedades científicas basadas en las evidencias de los estudios. La ciencia no es rígida, pero hoy por hoy es éste el criterio que tenemos, por eso nuestros médicos mantienen este discurso: la ivermectina se desaconseja y hoy es como una automedicación, mientras que el ibuprofeno inhalado está discutido en un montón de sociedades”. "No hay que basarse en la medicina de la experiencia si no en la de la evidencia", recomendó. "Cuántos estudios se presentaron, cuántos pacientes participaron de esos estudios, y hoy por hoy eso no está. Lo único que tenemos son recomendaciones en contra", aseguró Mediavilla, y es por eso que el ministerio de Salud de la provincia no avala el uso de la ivermectina para tratamientos de coronavirus.