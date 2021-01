Cafiero: "Queremos que las aulas vuelvan a abrir y que las clases sean presenciales" Nacionales 15 de enero de 2021 Redacción Por EL JEFE DE GABINETE EN VIDEOCONFERENCIA CON PERIODISTAS DE TODAS LAS PROVINCIAS

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, afirmó que "todos queremos que las aulas se vuelvan a abrir y que las clases sean presenciales, por eso tenemos que redoblar el compromiso que nos llevó hasta aquí", en una videoconferencia de prensa que brindó con periodistas de los 24 distritos nacionales, nucleados en la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA) .

En ese sentido, el jefe de Gabinete recordó que "este es un debate que se viene llevando adelante desde el Consejo Federal de Educación, con una mirada federal, donde cada provincia viene realizando sus planes para que las aulas se vuelvan a abrir".

También se refirió a los dichos que el ex Presidente publicó ayer en sus redes sociales y aseveró: "Las declaraciones de Macri son un artilugio de especulación política porque no plantea ninguna solución, como tampoco lo hacen los comunicados de su espacio político".

Puntualizó además que "me llamó la atención que sus palabras sean como las de Donald Trump en una de sus publicaciones en redes sociales: abran las escuelas. Es complejo interpretar sus dichos como otra cosa que no sea un cinismo o una búsqueda permanente de lograr rédito político".

El jefe de Gabinete remarcó asimismo que "la actividad económica está avanzando con los protocolos y las modificaciones que se hicieron. Por eso el desafío para este año es encontrar un equilibrio, que la restricción de la circulación no afecte la actividad económica o comercial".

"Lo que hay que hacer con el virus es ralentizar su velocidad y tratar de cortar los focos de contagios, y el modo de hacer eso es restringiendo la circulación", sostuvo.

En este marco destacó el trabajo que realizó el Gobierno desde que asumió y enfatizó: "Lo que se hizo fue abonar a otro compromiso de campaña que era no declamar el diálogo político, sino practicarlo. Por eso hemos hecho muchas reuniones con gobernadores, gobernadoras y con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

"Otro desafío para este 2021 es el de generar más mesas de diálogo, para tratar de resolver algunos problemas estructurales que tiene la Argentina, y que además, permita impulsar la rueda virtuosa de la producción y el consumo", aseguró Cafiero.

Finalmente, al abordar el tema de la campaña de vacunación, resaltó que "se hizo un trabajo de logística muy relevante y se distribuyeron las dosis en pocas horas en todo el territorio. La campaña de vacunación empezó en simultáneo en todas las provincias argentinas, y cuando llegue el segundo componente, se va a distribuir del mismo modo".

"Tenemos que tener presente que Argentina es el país en Latinoamérica que más ha vacunado, y que incluso hay provincias argentinas que han vacunado más que países de la región. Es un trabajo de mucha coordinación que se vino haciendo con el gobierno nacional, provincial y municipios, sin banderas políticas", aseguró.

La Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), es una entidad formada durante la pandemia, integrada por periodistas de todo el país, que organiza conferencias de prensa plurales, federales y con paridad de género, a "agenda abierta".

En esta ocasión, participaron de la entrevista al jefe de Gabinete: Patricia Salinas, de Radio FM Mil de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires; José Di Mauro, Parlamentario y Diario Popular, CABA; Daniel Nievas, FM Kakán 90.3 de San Fernando del Valle de Catamarca; Marcelo Irastorza, Diario Puntal de Río Cuarto, Multimedio Radio y TV 91.9 Canal 4 y Diario El Puntal de Villa María; Yenny Arguello, Radio Cardinal Cristi y Radio Sudamericana, de Corrientes; Claudia Araujo, Diario Norte, de Resistencia; Rocío Davel, Radio Nacional de Esquel, Chubut; Leo Carlini, LT 39 AM 980 Radio Victoria, de Victoria, Entre Ríos; Jacqueline Cabañas, Radio Nacional de Formosa; Cristian Velázquez, corresponsal agencia Télam, de Jujuy; Cecilia Camarano, Ambito Financiero, de La Pampa; Analía Ferreyra, web diario El Independiente, de La Rioja; Noelia Castro Bonamico, Diario El Ciudadano del Grupo de Medios Cooperativa, de Mendoza; Eugenia Rossano, Diario El Territorio, de Posadas, Misiones; Silvia Figueroa, FM Master 105.5 Cipolletti, de Río Negro (con alcance a ciudades aledañas de Neuquén); Daniel Lorenzo, portal Económicas, de Bariloche, portal CNN Argentina, Noticias D, de Río Negro; Elena Corbalán, Página 12 Salta, Salta; Walter Ríos, Diario de Cuyo, de San Juan; Gladys Aguilar, Radio Universidad de San Luis, de San Luis; Juan Suárez, Diario La Opinión Austral, de Santa Cruz; Pedro Ulman, Diario LA OPINION de Rafaela, Radio El Espectador 100.1, Canal Next, de Rafaela, Santa Fe; Laura Robato, Radio Panorama, de Santiago del Estero; Sergio Gutiérrez, Radio Edición Calificada, de Tucumán; Silvana Minué, web Bandera Fueguina y Diario Tiempo Fueguino, de Tierra del Fuego.