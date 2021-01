Se promulgó la ley del aborto en la Argentina Nacionales 15 de enero de 2021 Redacción Por INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

BUENOS AIRES, 15 (NA). El presidente Alberto Fernández promulgó ayer la ley que permitirá la entrada en vigencia de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en todo el país, destacó su "alegría" porque ahora es "una promesa de campaña cumplida" y afirmó que tras la aprobación del aborto ahora queda el desafío de "garantizar una educación sexual muy seria en todos lados" para evitar embarazos no deseados.

"Esto lo hicimos entre todos y todas. Para mí es un día de alegría por algo más: porque cumplí mi palabra empeñada. Es la culminación de un tiempo de lucha, las mujeres bregaron durante muchos años para que el aborto deje de ser un delito", sostuvo el mandatario al iniciar el acto de promulgación de la ley que encabezó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

E insistió: "Estamos dando un paso importantísimo para que esta sociedad empiece a ser un poquito más igual".

"Créanme que estoy muy feliz de ponerle fin al patriarcado, que es una gran injusticia. Es un gran paso, estamos igualando en sus derechos con los hombres", remarcó Fernández.

A su vez, dijo que tras la sanción de esta ley, en el horizonte "queda una tarea de garantizar una educación sexual muy seria en todos lados para prevenir embarazos que no se quieran".

También hizo alusión a la otra ley que promulgó durante el acto, que se votó en simultáneo con la del IVE, conocida como la de los "Mil días".

"Si alguna vez una mujer tuvo el dilema de ser madre pero dudaba porque no sabía si lo iba a poder mantener, lo terminamos con esta ley. Hoy todas las mujeres saben que embarazadas van a tener un Estado que les da garantías de ingresos suficientes para que sus hijos puedan nacer y desarrollarse como corresponde. Y la que no quiera seguir avanzando con el embarazo, también pueda hacerlo", afirmó.