Tampoco se correrá la Doble Bragado Deportes 14 de enero de 2021 Redacción Por CICLISMO

Ante la situación de público conocimiento, causada por el Covid-19, la Doble Bragado no estará presente en el calendario 2021 del ciclismo argentino. Luego de diversas consultas entre el Club Ciclista Nación, organizador, y las autoridades provinciales y municipales en el territorio bonaerense, se llegó a la resolución de no celebrar la carrera el próximo mes de febrero.

Las autoridades de los diferentes distritos expusieron la situación de sus municipios, los cuales tiene requerimientos sanitarios más urgentes que un evento deportivo como la competencia en cuestión.

Asimismo se planteó la dificultad de poder llevar adelante una competencia itinerante, como es la Doble Bragado, cumpliendo con una burbuja sanitaria en donde todos los actores pudieran estar seguros y tampoco se alterase la situación de las ciudades por donde transcurre la competencia.

Una de las opciones planteadas en algún momento fue la de realizar el evento sin público, algo que no está en los planes del CCN, ya que se trata de un evento destinado a la gente, el cual al no contar con televisación carecería de su encanto habitual. Entendiendo que las urgencias del momento y la pandemia pasan por mantener bajo control la curva de contagios, la Doble Bragado espera volver a las rutas en 2022.

Cabe recordar que esta semana fue cancelada la competencia más importante del ciclismo argentino, la Vuelta a San Juan, también debido a las complicaciones que ha generado la pandemia.