Contagios en seleccionado de Seven Deportes 14 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Máximo Provenzano, back del seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, dio positivo en coronavirus, según informó la cuenta oficial de Twitter del equipo nacional. El centro formado en Alumni, que se encuentra aislado del equipo, se incorporó al plantel que está concentrado en Pinamar, en lugar de Franco Sábato, quien también había contraído el virus.

Además, Santiago Álvarez, Santiago Mare y Matías Osadczuk dieron negativos en los test, pero quedarán aislados hasta el viernes ya que compartieron un día de playa con Provenzano. El próximo viernes les realizarán un nuevo hisopado para definir si se pueden sumar a los entrenamientos que el equipo argentino desarrolla en Pinamar, que forman parte de la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.



MONTOYA NO VA A AUSTRALIA

El hooker de Los Pumas, Julián Montoya, no jugará la próxima temporada en el Western Force, club que informó que el jugador "no viajará a Australia, por circunstancias imprevistas", sin dar mayores precisiones.

El Western Force, club que participa en el Súper Rugby de su país, había anunciado la contratación del forward argentino durante el desarrollo del torneo de las Tres Naciones en noviembre pasado.