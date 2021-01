Libertad volvió con derrota ante Regatas Deportes 14 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Regatas Corrientes derrotó anoche a Libertad de Sunchales por 74 a 66 en el primer partido de los Tigres en este 2021, por la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol. Los parciales fueron: 19-18, 35-33 y 51 iguales.

En el contexto de un partido parejo, los correntinos hicieron la diferencia en el último período con un parcial de 23 a 15. El juego interior de Gallizzi fue determinante, ya que el santafesino fue goleador del partido con 18 puntos, mientras que Fernández le siguió con 13 en los vencedores, que utilizaron solamente 3 minutos al capitán Paolo Quinteros, su figura.

Por Libertad se destacó Latraius Mosley con 16 tantos y 10 rebotes, mientras que Mauricio Corzo aportó 10 puntos, en los únicos jugadores con doble dígito.

Libertad no tiene mucho para lamentarse porque volverá a jugar hoy a las 19 ante Oberá, en el estadio Héctor Etchart de Ferro. En los otros resultados de la jornada del miércoles, Quimsa de Santiago del Estero mantuvo su sólido andar venciendo a Oberá por 87 a 75, mientras que Olímpico de La Banda superó a Comunicaciones de Mercedes por 86 a 81. Además, Gimnasia de Comodoro Rivadavia le ganó a Platense a Ferro por 82 a 73.

Este jueves, además del partido que jugarán Oberá y Libertad, se medirán: a las 11 La Unión vs. Quimsa (Obras); a las 21.30 Regatas vs. Instituto (en Ferro) y Comunicaciones vs. Atenas (en Obras).



APORTE DE CAMPAZZO

El base Facundo Campazzo colaboró con 6 tantos en la derrota que su equipo, Denver Nuggets (5-6), sufrió el martes ante Brooklyn Nets (6-6), por 122-116, en encuentro correspondiente a la fase regular de la NBA de básquetbol. El armador cordobés, de 29 años, pisó durante 11 minutos el rectángulo de juego del Barclays Center de Nueva York. El exjugador de Peñarol de Mar del Plata y Real Madrid encestó 2-5 en triples, en una planilla que también contempló una asistencia para una conversión.



HARDEN A NETS

James Harden fue traspasado a los Nets, en una de las noticias más relevantes de las últimas horas de la NBA. El canje será a cuatro bandas con Cleveland e Indiana.