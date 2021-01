"El contrato de Gallardo le permite poder irse"

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, respondió ayer a la duda que aqueja a todos los hinchas del "Millonario" tras la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores y es la continuidad del entrenador Marcelo Gallardo, quien todavía no comunicó su decisión pero cuenta con un contrato que le permite rescindir el vínculo.

"Gallardo siempre cuando llega esta altura del año analiza si se queda o se va, y está en eso. El va a tomar la decisión. No tengo una intuición, tengo ganas de que siga, siempre, incluso después que yo me vaya. Es una decisión muy personal y hace muy bien en pensarlo y evaluar todo", afirmó el presidente del club.

En declaraciones al canal ESPN, D´Onofrio agregó que el contrato del "Muñeco", que vence en diciembre próximo junto con su gestión, le permite "tomar la decisión de irse".

"No puedo decir más que eso porque desconozco lo que está en la cabeza de Marcelo. Tendrá que decidir él", destacó.

"Primero Marcelo tiene que tomar una decisión y luego nos vamos a sentar a conversar de qué se necesita, qué jugadores se pueden ir como ocurrió con Martínez Quarta y Quinteros que nos pidieron irse. Llegado el momento veremos qué es lo que necesita, qué jugadores tiene en estudio, y qué piensa para conformar el equipo", agregó.

"Gallardo es muy especial y no sé si él se va a tomar vacaciones o no. A los jugadores les dio una semana para descansar. Yo ahora me voy a reunir con Francescoli para hablar.

Creo que hay cosas que son positivas que ocurren en River y cosas negativas que ocurren en el fútbol argentino y en el país, y yo espero que las cosas positivas influyan más que las negativas.

Ojalá se quede por el amor que sienten los hinchas de River, pero entiendo del agotamiento que puede sentir un ser humano", completó.

Más temprano, el presidente de River se sumó a la utilización de la palabra "orgullo" para graficar su sentimiento tras la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras, en Brasil.

Al igual que el entrenador Marcelo Gallardo, eligió ese adjetivo calificativo para el cierre de la participación del "Millonario" en el máximo torneo de clubes continental.

"Que orgullo ser de River y estar representado por ustedes, jugadores y cuerpo técnico. La emoción nos llegó a todos! Como siempre caminaremos por el mundo con el honor de ser reconocidos como hinchas de River", escribió D´Onofrio, en su cuenta oficial de Twitter.

El posteo de D´Onofrio fue acompañado por una foto del equipo que jugó en el Allianz Parque de San Pablo y la palabra "GRACIAS" escrita con mayúscula y con los colores blanco y rojo.