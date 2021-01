En Paraná, Colón ante Cipoletti

PARANÁ, 14 (NA). - Colón de Santa Fe, que no pudo llegar a la final de la Copa Diego Maradona, intentará hoy cerrar de buena manera su temporada, cuando enfrente en Paraná a Cipolletti de Río Negro, del Federal A (Tercera División), por los 32vos de final de la Copa Argentina.

El partido se disputará a partir de las 21:10 en el estadio "Presbítero Bartolomé Grella" de la capital de Entre Ríos, con arbitraje de Carlos Gariano y televisación de TyC Sports.

El ganador de este cruce, que en caso de empate tendrá penales, se medirá en la próxima instancia a Argentinos Juniors, que superó a Cañuelas (Primera C) por 1 a 0.

Colón había hecho una gran fase clasificatoria de la Copa Diego Maradona, pero en la zona Campeonato no pudo mantener el ritmo y terminó quedando tempranamente sin opciones de llegar a la final.

Su participación la cerró con una derrota 2-1 en casa frente a Talleres de Córdoba, aunque teniendo en cuenta que fue el primer torneo de la nueva era de Eduardo Domínguez como DT, resultó satisfactoria.

De todas formas, superar la primera ronda de la Copa Argentina resulta un buen desafío para cerrar esta parte de la temporada, por lo que no quiere confiarse.

No podrán estar Wilson Morelo (recuperándose de una operación en la clavícula), Emmanuel Olivera (se desvinculó para ir a Melgar de Perú) y Christian Bernardi (no se repuso de la fisura en uno de los dedos del pie).

De su lado, Cipolletti cerró su participación en la Reválida del Torneo Federal A con un empate sin goles frente a Estudiantes de San Luis.

El entrenador Gustavo Raggio aprovechó para darle minutos a varios juveniles y a jugadores que venían siendo suplentes para resguardar sus mejores exponentes para este cruce de Copa Argentina.



Colón (SF) - Cipolletti (RN)



Estadio: Presbítero Bartolomé Grella (Paraná). Árbitro: Andrés Gariano. Hora: 21:10. TV: TyC Sports.



Colón (SF): Leonardo Burián; Alex Vigo, Facundo Garcés, Bruno Bianchi, Gonzalo Piovi; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Gonzalo Escobar; Yeiler Goez, Luis Rodríguez y Tomás Chancalay o Tomás Sandoval. DT: Eduardo Domínguez.

Cipolletti (RN): Nicolás Caprio; Matías Carrera o Maxi Carrasco, Manuel Berra, Damián Jara, Leandro Wagner; Braian Meza, Iván Silva, Lucas Mellado, Daian García; Lautaro Villegas y Enzo Romero. DT: Gustavo Raggio.