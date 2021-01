Así se definirá el segundo ascenso Deportes 14 de enero de 2021 Redacción Por Además de la final entre Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto, habrá un reducido por el segundo lugar en la Liga Profesional, instancia en la cual Atlético de Rafaela ya espera para conocer a su rival.

El torneo de la Primera Nacional va llegando a su fin. Tras una temporada 2019/2020 'trunca' debido a la pandemia, a comienzos de este 2021 se empiezan a definir los dos elencos que subirán a Primera, recordando que no hay descensos.

Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento de Junín fueron los ganadores de sus grupos y jugarán una final por un lugar en la Liga Profesional. A partido único en cancha neutral, el próximo 16 en Unión de Santa Fe desde las 19.10hs. Pero este no es el único lugar en la máxima categoría que entregará el certamen. Habrá un Reducido para que otros clubes también sigan soñando con el ascenso. Uno de ellos es Atlético de Rafaela.



LA DEFINICIÓN



El "Verde" y el "León" juegan por el primero, los otros equipos clasificados jugarán la Etapa Eliminatoria. En la primera instancia, estarán del 3° al 8° de la Zona A y B del 1° Ascenso, sumados a los sobrevivientes de la Zona Reválida. De esos 16, quedarán ocho y luego cuatro. Ahí se disputará la tercera instancia, en la que ingresarán Platense y la Crema, para después pasar a la semifinal, en la que estará el perdedor de la final entre los cordobeses y el Verde. Todos los cruces serán a partido único, en cancha neutral y con penales en caso de ser necesario.



Los clubes que ingresaron por disputar las Zonas Campeonato son: Estudiantes (BA), Agropecuario, Atlanta, Morón, Ferro, Temperley, Defensores de Belgrano, Tigre, Gimnasia (M), Riestra, Villa Dálmine y San Martín (T). Mientras que San Martín (SJ), Barracas, Quilmes e Instituto clasificaron a través de la Reválida y el "Calamar" junto a Atlético de Rafaela se sumarán en la tercera instancia por ser escoltas de las Zonas Campeonato A y B.



La primera instancia Etapa Eliminatoria ya tiene en su mayoría horario y sede, aunque aún restan definir algunos escenarios por cuestiones relacionadas a la televisación. Eso sí, todos los encuentros van a disputarse el domingo 17 de enero. Las dudas más grandes son si Agropecuario-Quilmes tendrá lugar en Atlanta y la cancha que va a recibir el juego entre Tigre y San Martín de San Juan, que por el momento será Estudiantes de Buenos Aires.

Los otros cruces irán de la siguiente forma: Defensores de Belgrano vs Instituto, en Villa Dálmine; Estudiantes BA vs Barracas Central, en Argentinos Juniors; Atlanta vs San Martín Tucumán, en Estudiantes RC; Gimnasia de Mendoza vs Ferro, en Instituto de Córdoba; Dep. Morón vs Villa Dálmine, en Platense; Dep. Riestra vs Temperley, en Lanús.