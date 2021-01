Atlético dejó pasar la primera, y que sirva como experiencia... Deportes 14 de enero de 2021 Redacción Por La Crema tenía al alcance de la mano la posibilidad de jugar la finalísima por el primer ascenso pero no pudo superar a Sarmiento en el último encuentro de la zona campeonato y ahora irá, por el camino más largo, en busca de esa segunda chance de alcanzar la final.

FOTO PRENSA ATLÉTICO CONFIANZA. Es la que debe tener, y recuperar, la Crema para poder alcanzar la final por el segundo ascenso.

Cuando no estás acostumbrado a jugar este tipo de partidos (tan decisivos) es normal que en algún momento te pesen un poquito los nervios, ahora ya va a ser diferente, ya jugamos; para el próximo partido ya sabemos lo que se va a sentir y vamos a estar preparados. Es el análisis que dejó Walter Otta tras el 0 a 0 ante Sarmiento de Junín.



Es un plantel joven, con muchos que están haciendo sus primeros pasos en la divisional. Y desde ese punto de vista, es entendible. Pero son profesionales y a la hora de salir a la cancha, como en muchas ocasiones se dice, no importa como llegue uno ni el otro, ni la historia, ni nada. Solo el presente y el ahora.



A la “Crema” le faltó esa ‘cuotita’ de experiencia. A lo largo de las siete fechas jugadas demostró, con lo poco o mucho (tiene la delantera más goleadora del torneo) que tiene armas con qué pelearle de igual a igual a cualquiera. ¿Pruebas de ello? No solo el resultado, sino las actuaciones ante Tigre en Alberdi, San Martín de Tucumán en la Ciudadela o Dálmine en Campana.



La convicción y todo lo bueno que supo demostrar Atlético, hasta antes de ir a Defensores de Belgrano, no lo pudo repetir en las últimas dos fechas, ante el ‘Dragón’ y Sarmiento. Los momentos decisivos. Sí, el último domingo jugando un segundo tiempo a la altura, pero sin poder anotar ese gol que le hubiera dado el pasaje a la final.



El conjunto ‘albiceleste’ estuvo a un partido de jugar por el ascenso. Ahora está a tres. ¿Dio un paso atrás? Se podría deducir que sí. ¿Dio un paso adelante? También. Las chances de conseguir el ascenso a la Liga Profesional siguen existiendo, ahora el camino es más largo, pero la ilusión y la esperanza de volver a Primera, no se la quita nadie.