Con resultado positivo cerraron el pasado año las economías regionales

FOTO INTERNET ECONOMIAS REGIONALES. Estiman un próspero 2021.

Las economías regionales cerraron el 2020 con números positivos pese a la pandemia y tienen muy buenas expectativas para el futuro inmediato.

En materia de ventas comerciales, en diciembre, hubo un alza del 56% frente al mismo mes de 2019, con incidencia del cierre fronterizo. El sector maderero tuvo su mejor desempeño en 15 años

El 2020 fue un año complejo para las economías regionales. Los diferentes sectores productivos sufrieron los avatares de la pandemia y la sequía que golpearon a la provincia.

Sin embargo, lograron culminar el año con buenos números y mejoras, tanto en la producción como en las ventas, consignó un trabajo preparado por el diario el Territorio, y replicado por Noticias Agropecuarias.

UNO DE LOS MAS

BENEFICIADOS

El rubro forestal fue uno de los más beneficiados, con un interesante repunte de mercado, aunque el desafío sigue siendo añadir valor agregado y dejar de vender solamente materia prima al exterior.

Los yerbateros, también tuvieron un buen año, pese a que en un primer momento las restricciones hicieron temer una disminución en las ventas.

Lo mismo ocurrió con el té, cuyo inicio de año fue complejo, debido a la paralización de exportaciones, pero luego se fue acomodando y cerrando un año con mirada positiva hacia el 2021.

En tanto, una de las protagonistas fue la agricultura familiar, con las ferias y mercados concentradores, que si bien fueron afectados, supieron salir adelante terminando el 2020 con buenos números.

Todas las opiniones consultadas mostraron expectativas optimistas.

EXPECTATIVAS

EN ALZA

De acuerdo a un relevamiento por sectores realizado por el rotativo, en todos los casos las expectativas se mantienen en alza para el nuevo año que comienza, en vista a una mayor apertura a las exportaciones, con agregado de valor, y con mejor llegada al mercado interno.

En esta dirección, se buscará mantener la demanda actual, alentada por el cierre de fronteras, principalmente en ciudad de Posadas, donde el comercio se vio altamente beneficiado.

UN GRAN FLUJO

ECONOMICO

Alejandro Haene, presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), afirmó que el 2020 terminó con un saldo positivo para el sector privado.

“A partir del análisis que realizamos, notamos que en diciembre del año pasado se vendió un 56 por ciento más que diciembre de 2019”, aseguró.

El cierre de las fronteras repercutió a nivel interno y provocó que el consumo quede exclusivamente en suelo misionero.

En este sentido, añadió que por la medida sanitaria quedaron entre 6.000 y 10.000 millones de pesos extra por mes, capital que se volcó al comercio local.

En términos de la recaudación, implicó un crecimiento del 70%.

LA MADERERA Y DE

LA CONSTRUCCION

De todos los sectores, Haene consideró que las industrias maderera y de la construcción fueron las que mejor desempeño tuvieron en un año signado por la pandemia.

La industria maderera mostró el mejor desempeño de los últimos quince años.

“En la industria maderera y de la construcción, tanto la obra pública como la actividad privada incidieron, actividades que por años estuvieron golpeadas”, dijo.

En este sentido, agregó que “la construcción tuvo un despertar a partir de julio y agosto con un buen nivel de ventas en términos generales y con repercusión en muchos emprendimientos”.

EN MISIONES

Asimismo, destacó el buen nivel de actividad tanto de la yerba como del té, que forman parte del motor económico de la tierra colorada.

“En términos generales, a la economía misionera le fue y trabajan bien, a excepción del turismo que fue de las actividades más afectadas por el parate que suscitó la pandemia. Falta el turismo en relación a Puerto Iguazú, con la llegada de vuelos internacionales que son la clientela del destino”, añadió.

Sobre el consumo, destacó la incidencia del programa Ahora Misiones y los sectores específicos de la iniciativa, como el Bienes Durables, Turismo y Gastronomía, que con el afán de incentivar el consumo local, se sumó al cierre fronterizo que rige desde marzo pasado.

PROYECCIONES

Respecto de las proyecciones para el 2021, Haene consideró fundamental apostar a la economía del conocimiento y la cultura maker.

“En el mundo es la única actividad que siguió tomando empleo registrado, y lo que hay que hacer en Misiones es descubrir esos talentos y fomentarlos”, manifestó.

UN PENSAMIENTO

Martín Oria, presidente de la Coordinadora Mercantil de Posadas, reflexionó sobre lo acontecido en 2020 y sostuvo que “quedó más que claro que cuando se hace circular el dinero dentro de la Provincia, la economía se mueve por sí sola. Fue una situación rara y distinta a lo que se vivió a nivel nacional cuya economía se retrajo”.

La mejora de las ventas se vio favorecida por el cierre de las fronteras.

El dirigente, en diálogo con "Acá te lo contamos por Radioactiva", dijo que gracias al estatus epidemiológico en la provincia se permitió una pronta reapertura de una veintena de rubros comerciales bajo estrictos protocolos sanitarios, medida que coincidió con el cierre del puente San Roque González de Santa Cruz, de modo que el capital se volcó al comercio local.

Sin embargo, en Puerto Iguazú la ausencia de turistas y el cierre del paso que une la ciudad con Foz incidieron de manera negativa, generaron una crisis sin precedente por su alta dependencia del turismo internacional.

“Un balance raro y distinto”, calificó Oria sobre lo que dejó el 2020 que trajo múltiples beneficios tanto en la facturación como en las unidades vendidas, ya que por el cierre del puente “la gente no pudo hacer sus compras en Encarnación”.

De todos los rubros, aquellos ligados a la venta de regalos e indumentaria fueron los que mejor desempeño tuvieron a partir del segundo semestre, cuando Provincia habilitó el regreso de las actividades comerciales no esenciales.

“En Misiones, está claro que cuando se hace circular el dinero dentro del territorio, la economía se mueve por si sola. Fue muy distinto y raro. Acompañó y ayudó un programa sanitario que permitió abrir rubros. Hay sectores castigados como el turismo, que todavía está flojo. Cuando cerró el puente nos beneficiamos en parte, pero en Iguazú perjudicó”, mencionó.

Al ser consultado sobre las proyecciones para este año, Oria vaticinó: “Si el puente internacional sigue cerrado, la economía seguirá manteniéndose como está ahora que funciona muy bien y permite que el dinero se concentre en la provincia. Pero todo depende de la situación sanitaria. En el último mes vimos un notable incremento en los contagios y esperemos que eso no influya en la economía. Pero si seguimos con los cuidados y el puente cerrado, se proyecta un gran año para parte de la Provincia”.

DE LA MERMA AL

REPUNTE

El sector de la madera fue uno de los que pudo repuntar durante el 2020, más allá de la situación. El trabajo conjunto público-privado contribuyó también a esto, sumado a una demanda interna creciente promovida por las mismas asociaciones madereras.

Al respecto, Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes. Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom) indicó que “fue un año atípico pero con mucho trabajo, tuvimos una demanda de mercado interno bastante inusual. Realmente trabajando mucho, hemos conseguido también otros mercados para exportar, también empezó a funcionar el tren y estamos esperanzados en el puerto, estamos más cerca que nunca”.

“Hubo un desarrollo importante de la construcción con madera en todo el país. Lo estuvimos promoviendo durante mucho tiempo y está dando sus frutos, sobre todo en el sur se está construyendo mucho con madera y está siendo incorporada a las viviendas tradicionales la madera también”, destacó.

PARA EL 2021

Sobre lo que depara el 2021 determinó que “las perspectivas nuestras también son tener reglas más claras, en Misiones estamos muy preocupados por el tema de la intrusión y los incendios. Tenemos que fortalecer nuestro sistema de lucha”.

Sorprendió el gran caudal de demanda de madera, con un récord de pedidos y producción en octubre.

En tanto, adujo que la mayor preocupación es la venta de materia prima sin valor agregado.